Levica prekinila sodelovanje? Levica molči, to pravijo v LMŠ

Levica skrivnostna

Sodelujeta že dlje časa

Črnčec potihnil?

LJUBLJANA – Imenovanje Damirja Črnčeca na mesto državnega sekretarja v kabinetu premierjanaj bi tako ujezilo Levico, da naj bi ta stranka odpovedala podpis sporazuma o sodelovanju med Levico in peterico strank, ki tvorijo koalicijo, ugibajo nekateri mediji. Podpis sporazuma je bil predviden za danes. Sporazum, ki je omogočil oblikovanje Šarčeve vlade, je bil doslej le parafiran.Do podpisa danes res ni prišlo, potrjujejo v stranki Lista Marjana Šarca (LMŠ), a dodajajo, da »do podpisa danes ni prišlo zaradi zadržanosti nekaterih predsednikov oziroma zaradi neuspešnega usklajevanja terminov.« Povedali so še, da je v naslednjih dneh predvideno srečanje Šarca s predstavniki Levice.Levica navedb, da naj bi se s Šarcem sestali v petek, do tedaj pa izvrševali pritisk, niti ne zanika niti potrjuje. Levica naj bi se želela s Šarcem pogovoriti tudi o drugih odprtih vprašanjih, kot so vprašanje NLB, drugega tira, imenovanja guvernerja Banke Slovenije, sodelovanja z Natom in drugih osrednjih projektov Levice, kot so minimalna plača, zdravstvo in pokojnine, poroča Mladina.Šarec je z imenovanjem Črnčeca presenetil tudi koalicijske partnerje, saj jih je o tem, da je nekdanjega direktorja Sove in nekdanjega podpornika voditelja opozicijeimenoval med člane svojega kabineta obvestil šele na prvi seji vlade. Pred dnevi je premier razkril, da s Črnčecem sodelujeta že dlje časa, namignil je, da najmanj od tedaj, ko je lani kandidiral za predsednika države.Črnčecu nihče ne očita pomanjkanja strokovnosti, veliko očitkov pa leti na njegove nestrpne izjave, pogosto uperjene proti migrantom. Šarec je napovedal, da bo Črnčeca razrešil, če bo še nadaljeval z izražanjem nestrpnosti. Črnčec, ki je svoja mnenja pogosto izražal tudi preko twitterja, je nazadnje na tem družbenem omrežju objavljal 11. septembra.