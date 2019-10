Lek: Konec proizvodnje, 320 zaposlenih naj bi dobilo možnost prekvalifikacije

Tovarna Lek na Prevaljah. FOTO: Tadej Regent, Delo

PREVALJE – Potem ko so pred mesecem dni iz Leka sporočili, da kljub novozgrajeni hali ne bodo širili proizvodnje na Prevaljah, je danes vodstvo Leka medijem pojasnilo, da bodo tam v dveh letih zaključili proizvodnjo antibiotikov, lokacija pa bo dobila novo vlogo. Zaposleni, skupno jih je 320, bodo dobili možnost prekvalifikacije. Za novo halo se zanima Tab.Farmacevtsko podjetje Lek, ki spada pod okrilje Novartisa, ima na Prevaljah 250 redno zaposlenih in 70 agencijskih delavcev. Prve uradne informacije o nadaljnjih načrtih koncerna je del zaposlenih od nadrejenih dobil že v ponedeljek, pogovori z zaposlenimi pa se nadaljujejo do vključno četrtka. Proizvodnja antibiotikov je medtem ustavljena, delavci pa so na plačani odsotnosti, a prihajajo na sestanke z nadrejenimi glede načrtov na lokaciji.»Lek v Sloveniji dobiva dodatno vlogo in za potrebe Novartisovih tehničnih operacij ustanavljamo v Sloveniji globalni operativni center. V njem bomo izvajali aktivnosti, povezane z logistiko, oskrbovalno verigo, nabavo, kontrolo kakovosti, proizvodno znanostjo in tehnologijo ter inženiringom. In lokacija Prevalje postaja integralni del tega globalnega operativnega centra,« je po prvih jutranjih sestankih z zaposlenimi v izjavi za medije na Prevaljah povedal novi predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v SlovenijiPreoblikovanje lokacije Prevalje in s tem ukinitev proizvodnje antibiotikov, ki se tako koncentrira v Kundlu na avstrijskem Tirolskem, bo potekalo prihodnji dve leti. »Vsi delavci bodo dobili priložnost, da se prekvalificirajo in usposobijo za nova delovna mesta. V teh dveh letih bo potekala proizvodnja, postopoma se bodo ustanavljala nova delovna mesta in postopoma prenašala proizvodnja v Avstrijo,« je dodal direktor Antiinfektivov PrevaljePo besedah Ljolja Lek s tem, ko v okviru Novartisa pridobiva dodatno vlogo, še dodatno utrjuje prisotnost Novartisa v Sloveniji, hkrati pa daje tudi zavezo za nadaljnjo prisotnost na Koroškem. Pojasnil je še, da bo Novartisov globalni operativni center, del katerega bo prevaljska lokacija, izvajal aktivnosti za celotno Novartisovo proizvodno mrežo, za njegovo delovanje pa bodo v Sloveniji potrebovali nekaj sto ljudi, kar pomeni oblikovanje dodatnih delovnih mest v Sloveniji. Globalni operativni center v Sloveniji bo eden od dveh v okviru Novartisovih tehničnih dejavnosti, drugi bo v Hajderabadu v Indiji.Vodstvo Leka se je danes sestalo tudi z županom Občine Prevalje. Ta je po sestanku v izjavi medijem izrazil upanje, da bodo v Ljubljani spoznali, da so lahko Prevalje tudi sedež tega centra. Tasič meni, da ima koroški prostor veliko dobrega, visoko izobraženega kadra, ki išče zaposlitvene možnosti in tako upa v dober razplet zgodbe, saj se hkrati obeta tudi prihodnost v novozgrajeni Lekovi hali.Ljoljo je danes namreč tudi razkril, da so s podjetjem Tab Mežica podpisali pismo o nameri, v katerem Tab izraža namero za nakup Lekove novozgrajene proizvodne hale na Prevaljah. Druge podrobnosti o tem za zdaj niso znane. V Leku računajo, da bo del zaposlenih iz Leka dobil tudi možnost zaposlitve v Tabu, tam pa, kot je znano, razmišljajo o tem, da bi dosedanjo proizvodnjo akumulatorjev dopolnili tudi s proizvodnjo litijevoionskih baterij.Kaj se bo zgodilo z izobraževalnim programom farmacevtski tehnik, ki so ga v sodelovanju z Lekom lani uvedli na Gimnaziji Ravne, za zdaj ni znano. Je pa Burja danes dejal, da bo za nova delovna mesta na prevaljski lokaciji Leka potreben širok nabor znanj, Ljoljo pa je dodal, da bodo potrebovali v velikem delu zaposlene s področja logistike, pa tudi kontrole kakovosti ter proizvodne znanosti in tehnologije, za kar je v osnovi potrebno farmacevtsko znanje.