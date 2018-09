Le deset metrov od obrežja našel granato

BLED – Dan se je zgodaj začel za skupino potapljačev, ki so na dnu Blejskega jezera čisto blizu Male Zake iskali neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS). V vodi je bila včeraj vidljivost odlična, zato se je pred potapljaškimi maskami dokaj hitro izluščilo tisto, kar so iskali. Z dobrih sedem kilogramov težko najdbo so previdno odplavali do obale, tam so granato najprej pregledali, nato pa jo spravili v sivo-zelen zaboj in odpeljali v skladišče. Na več kot sto let staro topovsko granato, po obliki in velikosti podobno litrski steklenici s kratkim vratom, jih je konec tedna opozoril mlad potapljač. »S prijateljem sva se v soboto dopoldne potapljala. Okoli desete ure sva na ...