Lažje do kredita: država bo jamčila, a več deset tisoč boste morali imeti na računu

Za koga poroštvo?

za mlade do 35. leta starosti

za tiste do 40. leta, ki nimajo redne zaposlitve za nedoločen čas

za tiste do 40. leta s prekarnim delom

za mlade družine, kjer vsaj en otrok še ni šoloobvezen

za posojila, najeta do konca leta 2030

do 150.000 evrov za ročnost do 30 let

Stanovanje v središču Celja. FOTO: posnetek zaslona

Stanovanje v ljubljanski Šiški. FOTO: posnetek zaslona

Kaj bi dobili za ta denar danes?

Stanovanje v Kranju. FOTO: posnetek zaslona

Stanovanje v Novem mestu. FOTO: posnetek zaslona



Šest mesecev zamujanja plačila obroka bo toleriranih

Ob vladnem predlogu, da bi država v prihodnjih desetih letih dajala poroštvo za posojila za stanovanja (potem ko je Banka Slovenija bankam zaostrila dajanje kreditov), smo za izhodišče vzeli nakup stanovanja do 160 tisoč evrov.Pozor, kot predvideva predlog, poroštva država ne bi daja za vsakega Slovenca, marveč le za določene skupine, na primer mlajše od 35 let ali pa za prekarne delavce do 40. leta starosti.Država bi pri teh jamčila 100-odstotno za kredite do višine glavnice 150 tisoč evrov, pri čemer bo moral imeti kreditojemalec 20 odstotkov lastnih sredstev. To pomeni: za kredit do maksimalnega poroštva bo moral nekdo imeti pripravljenih 30 tisoč evrov lastnega denarja.V našem primeru – nakupu stanovanja med 140 in 160 tisoč evri – pomeni, da bi sami kot kreditojemalec morali imeti na razpolago 20 odstotkov, kar je v tem primeru od 28 do 32 tisoč evrov, od države pa bi v tem primeru potrebovali poroštvo za okoli 128 tisoč evrov.Sprehodili smo se po nepremičninskem trgu ter našli nekaj stanovanj za ta denar.V Ljubljani smo našli stanovanje v velikosti 43 kvadratnih metrov za 160 tisoč evrov na Celovški cesti. Gre za dvosobno stanovanje, adaptirano leta 2018. Ali pa stanovanje na Viču v izmeri 60 kvadratnih metrov – 3,5-sobno v večstanovanjski hiši (mansarda). Za tak denar bi trenutno lahko dobili trisobno stanovanje na območju Most, veliko 64,6 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1973, adaptirano leta 2017.V Kranju bi lahko za 148 tisoč evrov kupili dvosobno stanovanje v izmeri 71 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 2008. Ali pa 77 kvadratnih metrov veliko stanovanje za 145 tisoč evrov.V Celju je za 155 tisoč evrov na voljo skoraj 100 kvadratnih metrov veliko stanovanje v samem središču mesta, tudi v Mozirju bi za podobno stanovanje odšteli 150 tisočakov.V Novem mestu bi za približno 145 tisoč evrov lahko kupili trisobno stanovanje na Tavčarjevi ulici. Meri 78 kvadratnih metrov, pripadajo mu še še klet, kolesarnica in podstrešje.Po predlogu vlade bo posameznik, ki mu bo država jamčila za posojilo, lahko zamujal s plačilom največ šestih obrokov. Ko teh šest ne bo plačanih, bo banka pozvala državo oziroma SID, da plača obroke. Nato se bo država dogovorila s posameznikom za poplačilo dolga. Če bo denar vrnjen, bo posameznik tak instrument lahko uporabil večkrat.Če posameznik denarja državi ne bo vrnil, bo banka unovčila poroštvo, država pa bo stanovanje prodala.