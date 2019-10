Lastniki nepremičnin, pozor! Prihaja velika sprememba

Za 6,5 milijona nepremičnin bo določena nova ocenjena vrednost v aprilu 2020



Tudi 25-odstotna rast cen

LJUBLJANA – Vsi lastniki nepremičnin bodo aprila 2020 domov dobili novo ocenjeno vrednost nepremičnin. Gre za 1,2 milijona lastnikov in solastnikov, ki bodo pritožbe lahko podali šele takrat.Že danes portal deluje, zato je mogoče vpogledati novo vrednost in kakšen model vrednotenja se uporablja za njihovo nepremičnino. Od danes do 30. oktobra pa lahko vsi državljani podajo pripombo na GURS ali na Mestno občino, če se na primer ne strinjajo s faktorjem elektrovoda ali pa na zaris nepremičnine v določeno cono. Poudariti je treba, da gre za predlog modelov ter poskusno izračunane vrednosti po teh modelih. Vsak lastnik na primer hiše, stanovanja, garaže, obdelovalne površine si lahko na tej povezavi pogleda, po kakšnem modelu naj bi bil po novem narejen izračun in koliko je ocenjena vrednost po GURS-u. (www.mvn.e-prostor.gov.si)V obstoječem sistemu Geodetske uprave RS, ki se je uporabljal do zdaj, smo preverili naključno enosobno stanovanje v Ljubljani. Cena zanj je nekaj več kot 83 tisoč evrov. Na koliko pa je ocenjena vrednost v novem portalu? Na dobrih 20 tisoč več, kar pomeni skoraj 25-odstotno zvišanje cen.Geodeti pojasnjujejo, da utegnejo biti ocenjene vrednosti ponekod tudi za 50 odstotkov višje.