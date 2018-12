Lara Bohinc od slušalk do Cartierja in Guccija

Lučka na oknu fužinskega gradu FOTO: Jaroslav Jankovič

Že v študentskih časih je bila posebna, drugačna. Spomnim se, da se je zelo izvirno in okusno oblačila.

LJUBLJANA – V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v Ljubljani je v okviru programov Centra za kreativnost potekal še zadnji letošnji dogodek iz cikla Prenos veščin. Tokrat so lahko obiskovalci v živo in od blizu spoznali, ki že več kot dvajset let živi in deluje v Londonu.Mednarodno priznana oblikovalka nakita, modnih dodatkov in pohištva je v muzeju izpeljala 11 individualnih delavnic. Za 15 minut je z njo posedelo osem oblikovalk nakita, oblikovalka čevljev, študent menedžmenta dizajna ter oblikovalka in izdelovalka usnjene galanterije, ki želi prodajati na zahodu.Lara Bohinc je šolanje po študiju industrijskega oblikovanja na ALUO v Ljubljani nadaljevala na Royal College of Art v Londonu (MA), specializirala se je za nakit in kovine. Po študiju je že ustvarjala pod blagovno znamko Lara Bohinc, približno pred letom in pol, ko se je iz oblikovanja nakita povsem usmerila v oblikovanje pohištva in drugih izdelkov za dom, pa je osnovala znamko Bohinc Studio. Kot prejemnica nagrade britanskega modnega sveta (British Fashion Council) je lahko že takoj po študiju osnovala lastni studio, postala pa je tudi edina slovenska oblikovalka, ki je članica Reda britanskega imperija (MBE).Ob razvoju lastne blagovne znamke je sodelovala z uveljavljenimi luksuznimi znamkami Montblanc, Gucci, Costume National, Lanvin, Exte, Guy Laroche, Marcus Lupfer, Julien Mcdonald ter Cartier.Gre torej za ustvarjalko in podjetnico, ki ji je v zelo zakompliciranem svetu oblikovanja uspel veliki met. Njen uspeh je seveda povezan s talentom in neskončnim trudom ter požrtvovalnostjo.»Če bi Lara ostala v Sloveniji, bi bila tako kot mi vsi drugi, ki vztrajamo v tem našem malem prostoru, ustvarjamo, da komaj preživimo,« je na večernem odprtju razstave namignil eden naših oblikovalcev nakitarjev.Drugi je omenil: »Že v študentskih časih je bila rahlo posebna, drugačna. Spomnim se je, da se je zelo izvirno in okusno oblačila.«Udeleženci 15-minutnih delavnic, kjer je Bohinčeva, pomenljivo, sedela na stolu rex oblikovalca, ki ga je zasnoval davnega leta 1952 in še danes velja za enega največjih dosežkov slovenskega oblikovanja, so prihajali od nje s širokim nasmehom., oblikovalka in izdelovalka nakita iz žlahtnih kovin, nam je zaupala, da to ni bilo njeno prvo srečanje z Laro, saj je bila pred leti pri njej v Londonu na praksi. »Tokrat sem želela od nje konkreten nasvet o mojem sedanjem delu. Med drugim je poudarila, kako pomembna je fotografija za tiste oblikovalce, ki veliko prodajamo prek spleta. Lara se je poglobila v moje delo in lahko rečem, da je več kot izpolnila moja pričakovanja,« je bila zadovoljna Uršula., modna oblikovalka, ki se ukvarja predvsem z oblačili, je bila prav tako zadovoljna. »Zame je bila nadvse dragocena izkušnja, da sem dobila povratno informacijo glede mojega dela, hkrati pa je Lara z mano delila svoje izkušnje. Podobnih dogodkov si lahko samo želimo, zato pohvala organizatorjem za izvedbo delavnic.«Ob 18. uri je bila dvorana predavalnice v MAO nabito polna. Bohinčeva je v dobri uri predstavila svoje delo od začetkov oblikovanja nakita in prodora na najzahtevnejši zahodni trg med elitne kupce do trenutka pred letom in pol, ko je oblikovanje nakita popolnoma opustila in se osredotočila na oblikovanje pohištva, zlasti klubskih stolov in mizic ter svetil, vaz in ogledal. Nekaj stolov, miz in dve svetilki je prvič na ogled postavila na priložnostni razstavi v neometani dvorani, ki čaka na prenovo, kar je imelo poseben čar. Bohinčeva je oblikovala stole v svojem značilnem, minimalističnem slogu.Lara Bohinc je čistokrvna oblikovalka, ki se ravno prav spogleduje z umetniškim, a vselej ostaja na tej strani. Njeni stoli in mizice so vendarle uporabni, pravijo, da so udobni tako za oči kot za sedenje.Zanimivo, kako je Bohinčeva začela: oblikovala je slušalke, nekdo jih je izdelal in ... nekdo jih je opazil.Večer z Laro Bohinc se je končal z druženjem ob vinu in glasbi didžejke