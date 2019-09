Lanina izpoved: Najina zveza je skoraj propadla zaradi težav v postelji  

FOTO: Xcore & Excite, Facebook

Pozdrave tudi vam in vsem bralcem Slovenskih novic. Ja, res je, intimno življenje je v Sloveniji še vedno tabu tema in tudi sama sem kar nekaj časa razmišljala, ali si upam s svojo zgodbo v javnost. No, zdaj me imate tu. (smeh)Sprva je bil absolutno proti, saj ni želel, da se ga zaradi takšne težave izpostavlja v javnosti. Na koncu pa je pristal na vse skupaj, vendar pod pogojem, da on ostane anonimen, prav tako pa sem morala obljubiti, da ne boste objavili nobenih skupnih slik.Najina zgodba je mogoče malce nevsakdanja, saj sva se spoznala v tujini, kjer je bil partner na dopustu s prijatelji. Začetna simpatija ni takoj prerasla v neko ljubezen, občasno sva bila v bežnem stiku le po spletu, vse dokler se nisem zaradi službe preselila v Slovenijo, kjer nisem pravzaprav nikogar poznala. Takrat sem se mu oglasila, začela sva se bolj pogosto dobivati in vse skupaj je preraslo v pravo ljubezen.Res je, preselila sem se po študiju, jaz sem bila stara 25 let, on pa je pet let starejši.Drži, po nekaj mesecih skupnega življenja in, saj veste, rednega seksa so se strasti nekoliko ohladile. Najprej sem to pripisala navadi, da imava drug drugega na razpolago 24/7, kasneje sem iskala izgovor v službi, vedno več je bilo stresa … Predvsem partner ni več dajal pobud za večerno ljubljenje, prav tako pa niti za »hitrega«.Prevzela sem pobudo in želela preizkusiti nekaj novih položajev, prijemov … No, saj veste. (sramežljiv smeh) A se je partner zelo čudno odzval. Nisem si znala razložiti njegovega odziva in nezadovoljstva, saj je sicer v življenju zadovoljen – ima dobro službo, veliko prijateljev, družino, življenje v dvoje … Ugotovila sem, da se zelo obremenjuje z velikostjo svojega penisa in neuspešni novi položaji so to le še podpihovali.Ne bom rekla, da mi je bilo povsem vseeno, saj vsaka ženska načeloma rada vidi dobro obdarjenega moškega, vendar stanje ni bilo tako kritično, da bi sama v tem videla nepopravljivo težavo. A žal je on videl prav to. Spolnosti se je večinoma izogibal, v njej ni užival in na splošno ni maral govoriti o tem.V ameriškem stilu. (smeh) Celotna zadeva je tako vplivala na njegovo psiho in raven stresa, da je od zdravnika dobil napotnico za psihoterapijo, kamor je hodil približno dva meseca, občasno sem se mu tudi pridružila, saj je psihoterapevtka želela slišati tudi moje mnenje. A žal neke prave rešitve ni bilo, pogovor s psihoterapevtko in tudi nekatere vaje mu niso veliko pomagale in težava je ostajala.Ne, oba sva mnenja, da »filanje« telesa s tabletami pri 30-letniku dolgoročno ne more prinesti nič dobrega, poleg tega pa bi bila to kratkoročna in ne dolgoročna rešitev, ki bi mu hkrati lahko tudi škodila.Res je. In to je bil tudi razlog, da sem pristala na ta intervju, saj sem pri dolgotrajnem iskanju rešitve pravzaprav ugotovila, da se vedno več moških ukvarja s psihološkimi težavami, katerih izvor je majhen penis (včasih tudi zgolj po njihovem mnenju). Zaradi današnjega načina življenja (stres, slaba prehrana, premalo počitka itd.) pa so težave z erekcijo še toliko večje.Hja, on se pravzaprav ni hotel veliko ukvarjati s tem. Mene je pa srce bolelo, da tako trpi in da lahko ta zadeva ogrozi tudi najino zvezo, ki je sicer super. Zato sem prečesala internet (kaj pa drugega) po dolgem in počez in odkrila dva preparata, ki temeljita na naravnih sestavinah, nimata stranskih učinkov in pomagata pri težavah z majhnim spolnim organom in erekcijo.Drži. Pa vendar je delovanje pravzaprav zelo enostavno, ko si vzameš čas in preveriš, kako sploh delujeta. Oba izdelka izkoriščata dejstvo, da je moški spolni organ pravzaprav »vrečka, ki se polni s krvjo«. Pri moških v letih ali kot v primeru mojega dragega je glavni problem to, da pri vzburjenju zaradi različnih razlogov (slaba prekrvitev, psihološke težave, težave s prostato, debelost itd.) telo ne pošlje zadostne količine krvi v spolni organ oz. ga ne »napolni«, kot bi ga lahko, zato erekcija ni trdna in ne zdrži dovolj dolgo.Izdelka, ki ju je začel uporabljati, s pomočjo sestavin, ki so v njiju, spodbujata delovanje testosterona in potentno spodbujata hormone. Da si boste lažje predstavljali – pospešita cirkulacijo krvi (kar je že v osnovi zdravo), razširita žile ter izboljšata prekrvitev in volumen. En izdelek predvsem pomaga pri začetnem koraku – da se pospeši prekrvitev in poveča libido, s čimer se dosegajo večje in trše erekcije, drugi izdelek pa pomaga pri obnavljanju tkiva v penisu, ki zaradi povečanega pretoka krvi (posledica drugih sestavin) zavzame novo, bolj prostorno obliko.Haha, ja, res je. Enostavno je na trgu toliko izdelkov, ki obljubljajo vse živo, vendar večina temelji na nekih izmišljenih pričakovanjih, delovanje teh dveh izdelkov pa je res smiselno. Lahko pa omenim smešno zgodbo, ko sem o tem brala na domačem računalniku, v sobo pa je stopila mama in videla, da je cel monitor prekrit z moškimi spolnimi organi … Ja, zanimiv pogovor sva imeli, hahaha.Absolutno. Prvi izdelek, pri katerem gre za povečevanje libida, pospeševanje krvi in posledično izboljšanje erekcij, je gel Excite , ki je znan španski izdelek. Možno ga je naročiti na uradni slovenski spletni strani www.ExcitePovecanje.com . Pri drugem izdelku, ki skrbi za izboljšanje velikosti penisa, pa gre za obliže X-core , ki so očitno že kar mednarodno znani kot učinkovita rešitev za povečanje moškega spolnega uda. Ti so pa dosegljivi na tej slovenski spletni strani uradnega dobavitelja (klikni tukaj) Ne, nikakor ne. Gel Excite se priporoča predvsem tistim, ki imajo težave z erekcijo (je premehka, ne zdrži dolgo časa …), obliži X-core pa so bolj namenjeni tistim, ki si želijo povečati svoj spolni organ. Sta pa oba komplementarna, tako da se lahko uporabljata tudi hkrati.Seveda, ni problema. Gel Excite je najbolje uporabljati po potrebi (5–10 minut pred spolnim odnosom se ga namaže neposredno na organ in v nekaj minutah začne delovati). Sicer pa ga ni treba uporabljati redno – dejansko samo po potrebi, takrat, ko moški želi doseči trdo erekcijo. Midva sva gel Excite uporabljala tako, da sem mu ga kar jaz vmasirala po celotni površini penisa (tudi prek glavice) in s tem tudi že začela predigro.Po drugi strani pa je ključ do dobrih rezultatov pri obližih X-core prav redna uporaba. V škatlici dobite 30 obližev (ali 90, če se odločite za akcijski paket) in vse, kar morate storiti, je to, da obliž zalepite na raven del telesa (svetujejo, da se jih lepi na roko – pod biceps ob pazduhi) in ga pustite tam 24 ur. V teh 24 urah bo vaše telo postopoma absorbiralo sestavine, ki so v lepilu.Po 24 urah zgolj snamete stari obliž in ga nadomestite z novim ter to ponavljate en mesec (ali tri). Moj partner je rekel, da je prvič občutil spremembe po cca. 20 dneh, po prvi škatlici (30 dneh) pa to definitivno lahko potrdim tudi sama.Ne morem reči, da se je to zgodilo čez noč, pa vendar je zdaj, po približno dveh mesecih, stanje res veliko veliko veliko boljše! Najini spolni odnosi so tudi veliko bolj redni in končno vidim, da tudi on uživa pri tem. Pa tudi obiski pri psihoterapevtki več niso potrebni.Poglejte, nisem jasnovidka, vem pa nekaj – kdorkoli se srečuje s takimi težavami, kot se je moj partner, bi dal tudi kraljestvo za rešitev svoje težave, zakaj torej ne bi preizkusil izdelka, ki je pomagal že toliko moškim … Eni bodo verjetno svojo težavo poskusili rešiti (in verjamem, da jo prej ali slej bodo), drugi bodo pa še naprej le slabe volje, vendar po lastni izbiri … Glede let pa tako – ti izdelki so tudi v osnovi namenjeni moškim srednjih in zrelih let, ko v večini primerov pride do težav z »delovanjem«, mladi fantje teh artiklov večinoma niti ne potrebujejo. Tako da so predvsem za starejše.Ne, iz lastnih izkušenj menim, da obližev ni treba uporabljati dlje kot tri mesece naenkrat, saj se stanje v tem času res vidno popravi. Če pa izkoristite akcijo, v kateri prejmete tri gele, vam bo ta količina zdržala res dolgo, saj ga vsakič porabite le par kapljic.Ni za kaj, hvala tudi vam in pozdrave vašim bralcem ter mogoče še en kratek nasvet za konec – svoje težave rešujte, ne jih potlačiti zgolj zato, ker v družbi to velja za tabu temo. Lep pozdrav vsem!