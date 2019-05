Kupci odprtih ust pred praznimi policami

Takšne bi bile police s sadjem in zelenjavo, če ne bi bilo čebel.

Čebele so zaslužne za opraševanje kar 70 odstotkov naše hrane.

Mestna občina Celje bo vsakemu novorojenčku podarila drevo.

CELJE – Mnogi ne razmišljajo veliko o pomenu čebel, radi tudi pozabljamo, da skrbijo za opraševanje vseh vrst rastlin – brez opraševanja pa te rastline ne bi razvile plodov. Ne le brez medu, če bi izginile čebele, bi ostali tudi brez vrste sadja in zelenjave.Kako prazne bi bile trgovinske police brez teh živalic, so se lahko prepričali kupci Tuševega hipermarketa v Planetu Celje. Na svetovni dan čebel so na pobudo Rotaract Slovenija in v sodelovanju z oglaševalsko agencijo New Moment, Čebelarsko zvezo Slovenije in omenjenim trgovcem odstranili vse izdelke, ki so odvisni od življenja čebel. Namen je bil dosežen, saj so kupci ostali odprtih ust, pretreseni in presenečeni, koliko nam življenje in prehrano krojijo čebele.»Čebele so zaslužne za opraševanje kar 70 odstotkov naše hrane. Kljub temu da smo odvisni od njih, pa jih še vedno ogrožamo in zmanjšujemo njihovo populacijo. Če bomo tako nadaljevali, na policah v trgovinah kmalu res ne bo več hrane. Svet brez čebel pa bo postal tudi svet brez nas,« so dejali člani Rotaract kluba Slovenj Gradec, kjer opažajo, da se v Sloveniji sicer dobro zavedamo ogroženosti čebel, jih spoštujemo in se trudimo za njihovo preživetje. Mestna občina Celje je denimo že pristopila k projektu Sadimo avtohtona medovita drevesa in bo vsakemu novorojenčku podarila drevo.»Lepo bi bilo, da bi se projektu pridružile tudi preostale slovenske občine, saj bi tako skupaj naredili našo deželo še bolj prijazno do čebel,« dodajajo v klubu, kjer želijo k skrbi za čebele pritegniti čim več Slovencev: »Na balkone, terase in vrtove lahko sadimo medovite rastline, spodbujamo urbano in ekološko vrtnarjenje ter o pomenu čebel ozaveščamo mlajše generacije. Najmanj in hkrati največ, kar lahko naredimo, pa je, da podpiramo slovenske čebelarje.«