Krisovi starši bodo morali plačati davek od zbrane pomoči

LJUBLJANA – Društvo Palčica Pomagalčica, ki je zbiralo denarno pomoč, ki so jo darovali srčni Slovenci, nima statusa humanitarne organizacije, poroča spletni portal Delo.si.



To pomeni, da bi morali od prejetega zneska odvesti dohodnino, prejemniki, torej Kris in njegove starši, pa bi morali plačati davek od prejetega zneska. Kot navajajo na omenjeni spletni strani, bi bilo tega davka kar za 95.000 evrov, s tem pa denarja za tako želeno zdravilo ne bi bilo dovolj. Državi bi torej od zbranih 3,8 milijona evrov pripadlo kar 1,9 milijona evrov.