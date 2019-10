Kris se je ponovno rodil, mamica Ana ima sporočilo za vas

Kris se je po objavi članka v Slovenskih novicah, znova rodil, pravi očka Matteo. FOTO: Moni Černe

KOPER – V samo šestih dneh nam je uspelo! Slovenija je v pičlih 150 urah, do 12.45 včeraj, zbrala 3,401.897 evrov za najdražji odmerek zdravila na svetu, zolgensmo, ki pomeni novo upanje za življenje 20-mesečnega Koprčanaz najhujšo obliko spinalno mišične atrofije.Že včeraj zjutraj je bilo popolnoma jasno, da bo malček odpotoval v Ameriko. Par minut po tem, ko je bila potrjena vest, da je največja slovenska humanitarna misija uspešno zaključena, je Krisova mama, 30-letnaiz Kopra, za Slovenske novice povedala: »Kris se je ponovno rodil! To je zmaga cele Slovenije! Zmedena sem, ne vem, kje sem, in ne razumem, da je vse to resnica,« nam je zaupala v čustvenem pogovoru.»V imenu Krisa in družine, hvala, Slovenija, hvala vam vsem!«Krisov očka, 26-letni Tržačan, je bil v ponedeljek zjutraj, ko so mu sporočili, da so milijoni zbrani, v službi. »Matteo ni mogel dojeti, da je denar zbran. Neizmerno je hvaležen za vse dobre misli, dejanja in vsak donirani cent,« še pove Ana. Njun sin, ki rad riše in se igra kuharja, tako da v plastični posodi z žličko meša neoluščene arašide, je dobil novo priložnost.»V petek smo začeli urejati dokumentacijo, ki jo potrebujejo ameriški nevrologi. Poslali smo jim teste, ki jih je Kris opravil s pisnimi ocenami njegovega zdravstvenega stanja, podatke o vseh cepivih, ki jih je prejel. Včeraj (v ponedeljek, op. ur.) pisne informacije s povsem natančnim zneskom, ki ga bomo morali nakazati ameriškim zdravnikom, še nismo dobili. Prav tako še ni jasno, na katero od 16 klinik, kjer zdravijo z zolgensmo, bo sprejet. Ogromno dokumentacije bo potrebne za letalski prevoz, Kris je namreč 100-odstotno invalidni otrok. Potreboval bo aparature, kot so aspiratorji, respiratorji, izkašljevalnike, za vse to pa je potrebna zdravniška dokumentacija. Različne baterije bomo imeli s seboj, gostota zraka v letalu je, kot vemo, drugačna. Odločali bodo tudi o tem, ali v letalu potrebuje zdravniško spremstvo ali ga bo na letališču v ZDA morala pričakati zdravniška ekipa,« se zahtevnosti projekta zaveda Ana Jerak. Kaže, da bodo šli na pot hitro, po napovedih zdravnikov bo Kris po po posegu ostal pod strogim nadzorom v Ameriki kakšen mesec dni.Krisovi starši so nam zaupali tudi, kaj bodo storili s presežkom finančnih sredstev, potrebnih za zdravljenje njunega sina. »Denar gre neposredno otrokom, ki potrebujejo operacijo. Komu, še ne vemo, a slišali smo za zgodbo malega, ki potrebuje še 80.000 evrov za operacijo, njemu in drugim otrokom želimo pomagati. Pomagali bi, ko bi lahko, čisto vsem bolnikom, najlepše pa je, da bo bolni otrok lahko pomagal bolnemu otroku.«