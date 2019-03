Kranjski družinski zdravniki imajo dovolj, zagrozili so z odpovedjo

KRANJ – Zdravniki družinske medicine v kranjskem zdravstvenem domu so v pismu, ki so ga danes naslovili na ministra za zdravje, zagrozili z odpovedjo delovnega razmerja, če ministrstvo ne bo do konca marca izpolnilo njihovih zahtev. Že sicer preobremenjene zdravnike je namreč razjezil dvig dovoljenega števila opredeljenih bolnikov, saj se v splošnem dogovoru kvota ponovno veže na regijsko povprečje.



Zaradi tega so gorenjski bolniki in zdravniki v neenakovrednem položaju, država pa krši kolektivno pogodbo, ki določa normativ za splošne ambulante, opozarja direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura.



Zanje je sedaj opredeljena kvota 2700 glavarinskih količnikov, zdravniki pa zahtevajo, da v veljavi ostane normativ 1895 glavarinskih količnikov, in da se na daljši rok zniža na 1500, kakršna je tudi strokovno določena norma.