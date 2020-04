Kralj neba je obležal zastrupljen

Živali sta obročkani, zato so lahko ugotovili njun izvor. FOTO: Neža Kocjan

Velik naravovarstveni pomen

100 do 500 ptic v Sloveniji zastrupijo vsako leto.

Strup je bil zelo verjetno počasi delujoč, a živali pri takšni zastrupitvi izjemno trpijo.

Masovno ubijanje

Pred dnevi so v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) dobili obvestilo LD Črešnjevec, da sta pri zadrževalniku Medvedce pri Pragerskem dve obnemogli večji ujedi. Ornitologa sta se takoj odpravila na teren in s pomočjo predstavnice LD Črešnjevec prečesala območje ter na njivi SZ od zadrževalnika Medvedce našla prvo odraslo ptico vrste belorepec (Haliaeetus albicilla).Bila je v izjemno slabem stanju in ni mogla leteti, sfrfotala je dobra dva metra, nato pa obnemogla z razprtimi perutmi. Drugi mladostni belorepec je bil približno 400 metrov stran. Ta se je dvignil in poletel, vendar le za 20 metrov, nakar je omagal. Ornitologa sta oba belorepca varno ujela in ju še isti dan predala v veterinarsko oskrbo v Zatočišče za prostoživeče živali na Muti. Mladostni osebek bil obročkan maja 2017 v Balatonlellu na Madžarskem.»Belorepca sta bila obnemogla, blatna in umazana, kar kaže na to, da sta bila tam že vsaj dober dan. Sumimo, da sta bili ptici zastrupljeni, na kar so kazali tudi njuni klinični znaki ob najdbi – nekoordinirano gibanje, slabotnost, mišično-živčne kontrakcije in pospešeno dihanje. Strup je bil zelo verjetno počasi delujoč, a živali pri takšni zastrupitvi izjemno trpijo,« poudarja, varstvena ornitologinja DOPPS.Belorepec je v Sloveniji zavarovana vrsta, uvrščena na rdeči seznam ogroženih gnezdilk Slovenije, kjer je opredeljen kot kritično ogrožen. Gre za redko in maloštevilno vrsto z velikim naravovarstvenim pomenom za celotno državo in mednarodno skupnost. Že izguba enega osebka ima velik udarec na stabilnost celotne populacije, ki je v Sloveniji majhna in šteje zgolj osem do 11 parov. Zastrupitve ptic na Dravsko-Ptujskem polju sicer niso redkost. Leta 2015 je prišlo do nezakonite zastrupitve petih rjavih lunjev (Circus aeruginosus) in enega krokarja (Corvus corax) na Naturi 2000 Črete. Drugi primer množične zastrupitve se je zgodil aprila 2018, ko je na območju Ptujskega jezera poginilo 167 rečnih galebov (Chroicocephalus ridibundus) in pet ujed.V manjšem obsegu se je zastrupitev galebov ponovila aprila 2019. Kljub preiskavam in vključenosti pristojnih institucij vzrok za zastrupitev ni bil odkrit. V DOPPS dopuščajo možnost, da je v vseh primerih isti. Podrobnih podatkov o belorepcih še nimajo, ptici pa na srečo dobro okrevata in ju bo kot kaže možno vrniti v naravo. Na društvu pozivajo vse pristojne organe k temeljiti preiskavi primera in odločnemu ukrepanju.»Na DOPPS se od leta 2018 v sklopu projekta Adriatic Flyway 4 ukvarjamo tudi s problematiko nezakonitega zastrupljanja ptic v Sloveniji. Na osnovi podatkov in trenutnega poznavanja problematike ocenjujemo, da je v Sloveniji nezakonito zastrupljenih od 100 do 500 ptic na leto. Zelo težko jih je odkriti, saj se dogajajo dokaj razpršeno. Pogosto pa med ljudmi to tudi ni prepoznano kot prekršek, ki bi ga bilo treba prijaviti. Zato pozivamo vse ljubitelje narave in ptic, da tudi takšne dogodke prijavijo naali številko policije 113,« še dodaja Tjaša Zagoršek.