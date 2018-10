Konec sončnih in toplih dni, oktober prinaša sneg

Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji.

Slana je letos nastopila zelo zgodaj, na izpostavljenih legah dobrih 10–14 dni prej kot običajno.

Na Primorskem bo sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno, sredi dneva in popoldne sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem od 10 do 13, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem do 22 °C. Obeti Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu države bo občasno deževalo.

Zadnji septembrski teden in prehod v oktober je prinesel prijetno jesensko vreme. Jutra so bila že hladna, marsikje je že bila prva jesenska slana. Čeprav je bil september sončen in topel, kot bi šlo za podaljšek poletja, je slana letos nastopila zelo zgodaj, na izpostavljenih legah dobrih 10–14 dni prej kot običajno. Podobno je bilo leta 2016, ko smo jo po Sloveniji zabeležili v prvi dekadi, ponekod tudi v prvih dneh druge dekade oktobra in še enkrat v zadnji tretjini oktobra.September se je kljub nedavni ohladitvi uvrstil med nadpovprečno tople septembre. Po podatkih Arsa je bil v povprečju za od 1 do 2 °C toplejši od dolgoletnega povprečja (1981–2010). Najbolj izrazito odstopanje beležimo v visokogorju in na Primorskem, kjer je bila ohladitev ob koncu meseca bolj kratkotrajna. Medtem ko je bilo v petek, 28. septembra, v notranjosti Slovenije malo nad 20 °C, se je v Biljah pri Novi Gorici ogrelo do 28,6 °C. Podobno toplo je bilo drugje v Vipavski dolini in na Krasu. September je bil sončen mesec, saj je bilo v večjem delu države okrog 10 odstotkov več sončnih ur kot v povprečju. Največ sonca je bilo na Primorskem, skoraj 20 odstotkov več od povprečja.Na prvi oktobrski dan se je najprej pooblačilo v Julijcih in zahodnih Karavankah, čez dan pa tudi drugi predeli Slovenije. Sredi dneva so padavine zajele zahodni del naših gora, popoldne so se širile proti vzhodu. Zadišalo je po snegu, meja sneženja se je spustila do okoli 1700 m, ponoči pa do okoli 1300 m. Ohladilo se je, sredi dneva so bile temperature na 1500 m okoli 7 °C, na 2500 m pa okoli 1 °C. V noči na torek je vrhove naših gora pobelil sneg.September ni prinesel večjih padavin, v večjem delu države je padlo od 50 do 90 odstotkov padavin dolgoletnega povprečja. Odstopanje je bilo najbolj izrazito na vzhodu Slovenije in na Primorskem. Na Obali je bilo skoraj ves mesec povsem suho. Deževalo je le 1. in 2. septembra. Vodnatost rek po državi je zato majhna in postopno upada. Mali pretoki rek prehajajo v sušne pretoke. V noči na torek se je ob padavinah vodnatost rek nekoliko povečala, nato pa znova upadala.Čeprav se vegetacijsko obdobje poslavlja in se vrtovi ter njive praznijo, ostajajo le najbolj trpežne rastline, na katere še vedno prežijo jesenski škodljivci. Porova zavrtalka Phytomyza (sin. Napomyza) gymnostoma je najpomembnejša škodljivka čebulnic pri nas. Poleg pora napada tudi čebulo, šalotko, česen in drobnjak. Škoda nastane, ko se ličinke zavrtajo v liste čebulnic in po njih rijejo rove. Pridelane rastline so drobnejše, slabše kakovosti, pri poru lahko pride do popolnega izpada pridelka. Muhe jesenskega rodu porove zavrtalke lahko letajo do konca oktobra, v toplih letih pa tudi v novembru. Porova zavrtalka lahko v jeseni napada tudi prezimno čebulo, česen in šalotko. Zato je priporočljivo posevke pravočasno pokriti z agrokopreno ali protiinsektno mrežo. Tako preprečimo dostop odraslih muh in odlaganje jajčec na rastline. Andreja Sušnik