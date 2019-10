Konec luštnega: 1566-krat leteli z Adrio

Lani 1,8 milijona evrov za letalske vozovnice do Bruslja za državno upravo



»V Fraportu Slovenija obžalujemo najavo stečaja Adrie Airways, ki je bila naša najpomembnejša poslovna partnerica od odprtja letališča leta 1963 dalje. Trenutno je naša prva skrb namenjena potnikom, ki so ostali brez letalskih povezav ter zagotavljanje rednosti in varnosti letalskih operacij na ljubljanskem letališču.

Zaradi stečajnega postopka so ukinjeni vsi leti Adrie Airways z Brnika: Amsterdam, Bruselj, Dunaj, Frankfurt, Kopenhagen, Manchester, München, Pariz, Podgorica, Praga, Priština, Sarajevo, Skopje, Sofija, Tirana in Zürich. Ostali prevozniki lete opravljajo skladno z voznim redom. «

LJUBLJANA – Bo ali ne bo? To so bila nekaj mesecev ključna vprašanja, ki so se porajala ob omembi Adrie Airways. Bo letalo vzletelo ali bo let odpovedan? Bom prišel na cilj ali ne? Zadnji dan septembra 2019 se je ta agonija končala , Adria Airways gre v stečaj. Vsi leti so odpovedani.Adria Airways je prevoznik, ki je mnogim iz Ljubljane omogočal let v evropsko prestolnico Bruselj, predvsem v državni upravi. Na ministrstvu za javno upravo so pojasnili, da imajo za to destinacijo sklenjeno krovno pogodbo za izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja.»V letu 2018 je bilo prodanih 3.856 vozovnic v skupni vrednosti 1,848.145,00 evrov. Za letošnje leto v tem trenutku kot krovni naročnik MJU razpolaga le s podatkom do vključno meseca aprila 2019, in sicer je bilo v tem obdobju kupljenih 1.566 vozovnic v skupni vrednosti 754.527,00 evrov,« so sporočili.To pomeni: če bi 3.856 vozovnic od Ljubljane do Bruslja porazdelili na 365 dni, bi vsak dan nekaj več kot 10-krat nekdo letel na tej relaciji.Z ministrstva so še sporočili, da za ostala potovanja, torej na druge destinacije s prevoznikom Adrio Airways, nimajo podatkov.Nedavno so nam na MJU še povedali,kaj bi se zgodilo ob črnem scenariju - propadu Adrie, ki se je zdaj tudi uresničil: »Če Adria Airways ne bo več opravljala svoje dejavnosti in bodo zato nekatere letalske povezave onemogočene, bomo, enako kot drugi potniki, pri izbiri letov seveda omejeni. Vendar pa ima ministrstvo za javno upravo, kot izvajalec skupnega javnega naročila, za letalske prevoze sklenjene okvirne sporazume za storitve posredovanja letalskih vozovnic. Na podlagi teh lahko naročniki v državni upravi naročajo letalske karte za različne destinacije, posredno ali neposredno do namembnega letališča, tudi iz Sloveniji bližnjih letališč.«