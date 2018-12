Konec je: kaj so podpisali policisti?

LJUBLJANA – Predstavniki policijskih sindikatov in vlade so danes podpisali stavkovni sporazum. S tem so policisti končali več mesecev trajajočo stavko, med katero se varnost države in državljanov ni zmanjšala, so ob podpisu poudarili vladne in sindikalne strani. Sklenjeni stavkovni sporazum pa policistom prinaša boljši socialni in poklicni status.



Podpisa stavkovnega sporazuma se je ob generalni direktorici policije Tatjani Bobnar udeležil tudi predsednik vlade Marjan Šarec. Kot je dejal, se zaveda, da s sporazumom niso vsi zadovoljni, hkrati pa z njim niso porušili krhkih razmerij v enotnem plačnem sistemu. "Vlada se zelo dobro zaveda, da varnost nekaj stane. Ne moremo samo leporečiti in govoriti, kako si želimo varnosti, ob tem pa ne poskrbeti za njeno realizacijo," je še dejal premier, ki je tudi napovedal, da bodo v prihodnje kadrovskim težavam policije posvetili še veliko pozornosti. V imenu vlade je sporazum podpisal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je - tako kot tudi Šarec in predsednika policijskih sindikatov - ocenil, da je kljub stavki policistov stopnja varnosti ostala nespremenjena. Po besedah ministra to kaže na visoko stopnjo odgovornosti in profesionalnosti policije.



"Država je dolžna zagotoviti take pogoje, da bodo policisti lahko tudi v prihodnje skrbeli za varno okolje," je še poudaril Poklukar.

Po podpisu sporazuma se je predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič vladi in vladnemu pogajalcu Petru Pogačarju zahvalil za iskren in korekten odnos do policistov ter razumevanje njihovih stavkovnih zahtev. "S svojimi idejami in predlaganimi rešitvami so pripeljali do sklenitve konkretnega in kakovostnega sporazuma, ki bo postavil poklic policista na tisto mesto, ki mu gre v naši družbi," je še dejal Uroševič.



Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš pa je prepričan, da bodo z izboljšanim statusom, ki ga prinaša sporazum, dosegli, da bo poklic policista bolj privlačen. V policijski vrstah se namreč soočajo s kadrovskimi težavami, saj se vse manj ljudi se odloča za delo v policiji. Kot je še poudaril Mlekuš, podpirajo vsako izboljšanje plač vseh zaposlenih, nikoli pa niso mogli pristati na to, da so vsi enaki in primerljivi. V sporazumu so po njegovih besedah vzpostavljeni ustrezni mehanizmi, da bo do vrednotenja policijskega poklica prišlo.



Kot je bilo jasno že po ponedeljkovi parafi sporazuma, so se sindikati in vladna stran namreč dogovorili, da naročijo analizo zunanje neodvisne institucije, ki bo po dogovorjenih kriterijih ocenila zahtevnost in primerljivost uniformiranih policistov, ter se zavezali, da bodo rezultate analize spoštovali pri dvigu plač. Policisti bodo z novim letom pridobili še en plačni razred ter višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Tisti, ki bodo v okviru projekta sodelovali pri varovanju schengenske meje in obvladovanju migrantskega toka, pa bodo deležni posebnih sredstev za povečan obseg dela. Izboljšujejo se tudi pogoji dela policistov glede sistemizacije delovnih mest, premakljivega delovnega časa in kariernega sistema.