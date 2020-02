Končno našli lepotico, ki je otroku na Krvavcu rešila življenje (FOTO)

Zdrsnil je pod zapiralo sedežnice

Slovenijo je v sredo pretresla drama, ki se je dopoldne odvijala na Krvavcu. S sedežnice so namreč rešili otroka, ki je z nje zdrsnil in obvisel visoko nad tlemi. Policija je do včeraj iskala dekle, ki je na sedežnici pomagala zadrževati otroka pred padcem v globino.PU Kranj poroča, da jih je po pozivu o njej obvestil nekdo, ki je dekle prepoznal. Gre za državljanko Turčije.Danes pa so kranjski policisti objavili tudi fotografijo junakinje reševanja s sedežnice. Kot so zapisali, so jo ujeli zadnji trenutek pred letom domov, ji segli v roke in se ji zahvalili za požrtvovalnost. »Predlog za ️medaljo gre seveda tudi zanjo. Poklon,« so zapisali policisti.Otrok, ki se je k sreči samo lažje poškodoval, se je med vožnjo s sedežnico premaknil preveč na rob sedala in po nekaj deset metrih vožnje zdrsnil pod zapiralo sedežnice, kjer sta ga pred padcem v globino z rokami ujela in zadržala dva druga smučarja, med njimi tudi omenjena Turkinja.Delavec smučišča je sedežnico takrat ustavil, pod njo pa so delavci na smučišču, mimoidoči in policist hitro raztegnili zaščitno mrežo, s katero so močno ublažili okoli 10-metrski padec proti tlom. Otroku je bila nudena pomoč reševalcev na smučišču.