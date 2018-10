Komandant meče kladivo najdlje na svetu

Adi kot predsednik ZVVS Spodnje Savinjske doline in nekdanji poveljnik TO med praznovanjem 50-letnice TO letos v Žalcu FOTO: Darko Naraglav

42,17 metra dolg met je Vidmajerju prinesel zmago.

ŽALEC –je nekdanji komandant 81. območja TO Žalec, ki je pred 28 leti zavrnil oddajo orožja jugoslovanski armadi, nekdanji profesor telovadbe na OŠ Prebold, ravnatelj I. OŠ Žalec, velik ljubitelj gora in planin, večletni podpredsednik Planinske zveze Slovenije, predvsem pa športni veteran, aktiven tekmovalec z državnimi naslovi, prejemnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline in od septembra še svetovni veteranski prvak v metu kladiva.Na največjem atletskem veteranskem tekmovanju v španski Malagi je nastopilo prek 9000 atletov z vsega sveta, med njimi devet Slovencev. Adi je v konkurenci 14 metalcev z metom, dolgim 42,17 metra, prekosil vso svetovno elito in postal prvi slovenski veteranski svetovni prvak v metih. Za njim sta ostala oba favorita, Nemecin Američan. Veselo je bilo tudi na podelitvi, ko je zaigrala slovenska himna, ter ob čestitki: »Čestitam, kladivaši se ne damo.«Pravijo, da je človek toliko star, kot se počuti in kolikor še zmore biti telesno aktiven in ustvarjalen. To nedvomno drži, a najbrž je malo takšnih, ki se pri svojih 76 letih lahko pohvalijo s tako izjemnimi športnimi rezultati kot Adi Vidmajer. Nekakšen vrhunec njegovega športnega udejstvovanja je bila nedvomno Bloudkova nagrada, ki mu je bila podeljena za življenjsko delo pred devetimi leti, istega leta je postal tudi častni občan preboldske občine, v kateri živi vse od začetka svoje poklicne poti.Že večkrat je bil med drugim razglašen za najboljšega metalca leta v troboju in peteroboju. Vsi njegovi rekordi, doseženi v zadnjih letih, spadajo med atletskimi veterani v sam svetovni vrh, mesto med elito pa je zabetoniral še z najvišjim naslovom svetovnega prvaka v metu kladiva. Adijeva leta in kondicija so dokaz, da lahko šport veliko pripomore h kakovosti življenja tudi v poznejših letih.