Ko so zarohnele zverine, so se ptice razbežale

LESCE – Pred petimi leti, ko so vabili na zbor tovornjakarjev, takrat je bil dogodek še organiziran za trgovskim centrom v Radovljici, se je zdelo, da bo nekaj fantov, ki so vozili težke kamione, mišice kazalo le en september. Vendar sta gorenjska trma in poleg tega še dobršna mera iznajdljivosti in organizacijskih spretnosti društva Carji cest pripeljali tovornjake na prostrano območje Alpskega letalskega centra Lesce, kjer se je dogodek konec tedna odvijal tako, da se bolje ne bi mogel. Zanimivo, rohneče, predvsem pa všečno poklicnim kamionarjem kot navadnim obiskovalcem.»Sredi sobote je bilo na našem parkirišču več kot 130 tovornjakov, pa še so se najavljali in prihajali,« pove predsednik društva, ki je seveda tovornjakar in v rokah obrača volan renaulta T s 480 konjskimi močmi. »Prišli so kolegi iz Slovenije, Avstrije in Srbije, s trajektnimi linijami in čez Italijo se je k nam iz Grčije pripeljal tudis svojo štiri desetletja staro scanio. V teh dneh si nismo poslovna konkurenca, temveč kolegi, ki se radi sprostimo in družimo.«Izvedeli smo, da povprečen voznik tovornjaka prevozi več kot 130.000 kilometrov na leto, in zato jim druženje v Lescah pomeni vsaj nekaj dni brez asfalta pod nogami. Zvezdnika šova niso izbirali, verjamemo pa, da bi se za naslov najboljšega lahko potegovali skoraj vsi tovornjaki, saj ima vsak od njih v sebi del duše tega, ki ga upravlja. Ali pa še kaj drugega: v vozniški kabini avstrijskega kamionarjaso denimo tudi ženski salonarji v enaki barvi in znamke, kot je njegovo vozilo. »Čevlje sem izdelal sam, prav tako sem sam opremil notranjost in zunanjost tovornjaka. Nikoli ne grem na vožnjo brez čevljev moje žene,« je povedal ročni mojster, ki poleg volana obvlada tudi oblikovanje.Ženske pa niso zgolj spremljevalke voznikov. Tudi za volan poprimejo, tako kotiz Kokre, ki ima na vratu tetoviran znak mercedesa: »Moj najljubši tovornjak je mercedes, model actros.« Enaindvajsetletnico povprašamo, zakaj jo je prepričal prav ta tip kamiona, pa nam razkrije, da ima izpit za tovorno vozilo že eno leto in bo kmalu sedla za krmilo tovornjaka prekucnika iz družinskega podjetja, le še na porodniški dopust pristavi piko.Uživali smo ob glasbi 101ka banda, fantje so žgali dolgo v sobotno noč, na ogled je bil seksi prispevek mlade plesalke, vsake toliko pa so se kamionarji lotili večglasnega trobljenja in navijanja motorjev svojih zverin, in to tako glasno, da so vse okoliške ptice čez vikend vzele dopust in odletele v mirnejše kraje.