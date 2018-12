»Ko me je desnica rabila, me je izkoriščala in kovala v zvezde, zdaj pa ...«

Psihoanalitik, ki je v javnosti precej znan po svojih izjavah, s katerimi se številni ne strinjajo, je očitno prišel do spoznanja, da so ga izkoriščali. Na twitterju je namreč zapisal: »Je pa smešno, celo grozljivo: ko me je desnica rabila, me je izkoriščala in kovala v zvezde, zdaj ko ji menda škodim, me poliva z gnojnico; samo zato, ker jim nisem vešč, ker pač razmišljam s svojo glavo. Levica pa ima smrtno zamero do mene in jo desni linč nad mano ne zanima.«Že pred dnevi je desničarjem prek omenjenega družabnega omrežja sporočil, da se Vodeba dobi samo v dobrem in zlu: »Vi pa bi od mene pobrali samo antifeminizem, pa boj za svobodo govora; moje psihoanalitične interperatacije, ki vam niso všeč, pa bi kar obšli, celo z gnojnico polili. Jok brate, odpade!«Vodeba je širša javnost imela priložnost spoznati ob aktivni udeležbi v kampanji proti sprejemanju novega družinskega zakonika, nekaj njegovih izjav pa preberite spodaj.