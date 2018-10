Že čez 20 let: suša, revščina, velike migracije

Za države ob Sredozemlju bi segrevanje za dve stopinji namesto za stopinjo in pol prepolovilo količino čiste vode in znatno povečalo nevarnost suše, kažejo podatki organizacij Greenpeace in Focus.

Državne meje bodo postale nepomembne

INČON – Poročilo znanstvenega odbora Združenih narodov (ZN) o podnebnih spremembah človeštvu napoveduje veliko strašnejšo sliko podnebnih sprememb, saj bi do negativnih posledic prišlo prej, kot je napovedovalo zadnje poročilo iz leta 2015. Delegati 195 držav, ki sodelujejo v medvladnem forumu o podnebnih spremembah (IPCC), so v Južni Koreji potrdili in objavili posebno poročilo o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko raven. V njem opozarjajo pred drastičnimi posledicami, če ta cilj ne bo dosežen.Do ogroženosti človeštva bi tako lahko prišlo še pred letom 2040, piše The New York Times. Kolesja zgodovine pa skorajda ni mogoče obrniti človeštvu v prid, saj bi to zahtevalo preoblikovanje svetovnega gospodarstva s hitrostjo in obsegom, ki ga doslej še nismo znali uporabiti. Da bi preprečili naglo segrevanje, bi morali zmanjšati toplogredne pline za 45 odstotkov na ravni od 2010 do leta 2030 in za 100 odstotkov do leta 2050. Uporaba premoga kot vira energije bi morala skokovito padati, obnovljiva vira energije, kot sta veter in sončna energija, pa bi se morala z današnjih 20 odstotkov povečati na kar 67 odstotkov.Strokovnjaki so ugotovili, da se bodo emisije toplogrednih plinov po sedanji stopnji segrevanja še povečale in da se bo leta 2040 ozračje ogrelo za kar 1,5 stopinje Celzija. Morda se ne sliši veliko, a IPCC ugotavlja,da je bila med zadnjo medledeno dobo, ko je bila globalna srednja temperatura površja samo za 2 stopinje višja od tiste v predindustrijskem obdobju, globalna raven oceanov 5 do 10 metrov nad sedanjo.Novo poročilo ZN o podnebnih spremembah v primeru nedoseganja ciljev napoveduje pomanjkanje hrane, več gozdnih požarov in množično umiranje koralnih grebenov. Poleg velikega onesnaževanja, pa okolje napoveduje maščevanje v obliki suš in revščine. Zaradi revščine so strokovnjaki že napovedali skokovito in nesorazmerno hitro evakuacijo ljudi iz tropskih območij. V nekaterih delih sveta bodo državne meje tako postale nepomembne.