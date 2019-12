Klavdijine jaslice občudujejo v Vatikanu

Izdeluje jih že 20 let

Figurice obglodajo miške

PLANINA PRI SEVNICI – Že lani so bile med sto najlepšimi jaslicami iz Slovenije v Vatikanu razstavljene tudi jaslice s Celjskega, tiste, ki so bile izbrane, je iz lesa izdelal mojsteriz Vojnika. Letos so to jaslices Planine pri Sevnici, ki je vsestranska ustvarjalka. Njene so izdelane v posebni tehniki pergamano, kar pomeni, da so iz paus papirja pa tudi iz svile, lesa, perja in celo kristalov swarovski.Kot nam je povedala mojstrica, je tehnika pergamano zamudna, zato je jaslice izdelovala kar šest mesecev, s končnim videzom pa je zelo zadovoljna, saj so videti, kot bi bile iz čipke. »Običajno so iz te tehnike narejene slike v 2D-tehnologiji, jaz pa sem sestavila in naredila figure v 3D-obliki,« je ponosna.Svetovno razstavo v Vatikanu so odprli v ponedeljek, ta teden pa v Rim potuje tudi Simlerjeva, ki jo številni poznajo kot odlično slikarko in ilustratorko ter ljubiteljico kaligrafije, ki vodi tečaje lepopisja. Da o tem, kako spretna je v kuhinji, ne govorimo. Ne samo da je odlična kuharica, peče tudi torte, ki jemljejo dih. Kot pravi, se je v umetnost zaljubila že v osnovni šoli, saj so bili njeni likovni izdelki pogosto razstavljeni po vsej državi in zunaj meja. Simlerjeva je jaslice postavljala že kot otrok, tega časa se je zato vselej zelo veselila. Sama pa jih je začela izdelovati pred približno dvajsetimi leti, morda še več. »Zdaj vsako leto izdelam več različnih jaslic, kakšne tri do štiri, med temi so vedno nove. Osnova vsakih so seveda figure, ki tvorijo Sveto družino. Ta je lahko upodobljena na različne načine, tako na platnu kot v vitražu ali pa celo na torti ali potici. In ja, letos sem jo izdelala iz sladkorja in sem jo postavila na potico, razstavljena je v kartuziji Jurklošter,« pove Klavdija, ki za izdelavo uporablja zelo različne materiale in velikokrat orje ledino.»Včasih je to precej zahtevno, saj morajo določene jaslice zdržati nekaj dni na kakšni razstavi, kar ni vedno samoumevno. Odvisno je od prostora, kjer so razstavljene, saj se je že zgodilo, da gre za kleti, ki so vlažne, da o tem, da pridejo zraven tudi miške in figurico obglodajo, ne govorim. Se je že zgodilo,« smeje pove Simlerjeva. Njene jaslice, ki so bile sprejete za razstavo 100 najlepših jaslic v Vatikanu, so posebne v simbolnem pomenu. »Z njimi sporočam, da živimo na sončni strani Alp, zato sem jih postavila na zeleno podlago, zavetišče Svete družine pa ni hlev, temveč naš Triglav, pod katerega sem narisala Bohinjsko jezero in izpostavila najlepše kotičke Slovenije. Dejansko se ob zeleni podlagi še posebno izrazi bela barva kot simbol nedolžne, brezmadežne Svete družine, ki jo sestavljajo Marija kot kraljica, Jožef kot kralj in Jezus v bogati zibelki,« razloži mojstrica, ki je zamisel za to, da bi jih izdelala v tehniki pergamano, dobila že pred leti, jaslice pa je začela izdelovati pred natanko letom dni, saj jih je morala v Rim poslati že junija. Ko jih je izdelala, jih je poslala Društvu jasličarjev Slovenije, kjer so jih ocenili kot odlične in jih prijavili na natečaj, na katerem vsako leto izberejo sto najlepših z vsega sveta. »Prijavnico so poslali na slovensko veleposlaništvo v Vatikanu, od tam pa so me oktobra obvestili, da so moje jaslice sprejete,« pove Simlerjeva, ki si to šteje v čast, saj vsake, preden so izbrane, prestanejo več preverjanj in ocenjevanj. »Doslej sem jih v glavnem izdelovala iz gline, testa, sladkorja, pa iz kolaža, raznega odpadnega materiala, delala sem s tehniko žebličkanja in nitkanja, tudi klekljanja in še bi se kaj našlo,« še pove Simlerjeva, po rodu Celjanka. V božičnem času svoje izdelke razstavlja po vsej Sloveniji.