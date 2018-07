Kdo dobi službeno stanovanje, če jih poslanci ne zasedejo? 

Vas zanima, kako so videti službena stanovanja, ki so namenjena poslancem? V enega izmed njih smo pokukali. Fotogalerijo stanovanja najdete tukaj.

LJUBLJANA – Poslankam in poslancem, ki so oddaljeni več kot 60 kilometrov od sedeža državnega zbora, si ni treba beliti glave in se obremenjevati s tem, kje bodo živeli. Zaradi oddaljenosti od Ljubljane imajo možnost, da jim, če se prijavijo na razpis, dodelijo službeno poslansko stanovanje, za katero bodo v najslabšem primeru odšteli 300 evrov. A če vseh 49 stanovanj, ki so na razpolago, ne zasedejo poslanci, dobijo priložnost drugi uslužbenci državnega zbora.Lani je možnost bivanja v poslanskem stanovanju koristilo le 25 poslancev, a to ne pomeni, da je bilo ostalih 24 stanovanj praznih. V državnem zboru na vprašanje, kaj se zgodi z ostalimi, odgovarjajo: »V državnem zboru stremimo k temu, da so stanovanja čim bolj zasedena. Če med poslanci ni potreb, so stanovanja tako lahko oddana v začasno uporabo uslužbencem državnega zbora ali drugih državnih organov. Navadno so namreč zasedena vsa stanovanja, razen dveh, ki ju obdržimo za morebitne potrebe poslancev.«Pojasnili so tudi, od kod črpajo sredstva za stroške vzdrževanja za nezasedena stanovanja. Te plačuje državni zbor iz namenskih sredstev. »Namenska sredstva so pridobljena iz najemnin in obrabnin, ki jih plačujejo najemniki,« so še dodali.