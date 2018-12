Kdo bo izplačal najvišjo božičnico

Zaposlenim v javnem sektorju božičnica in 13. plača po zakonu ne pripadata.

Aleš Poje iz sindikata ZSSS pričakuje, da se bodo podjetja držala lanskoletne obljube in konec leta nagradila večino delavcev zasebnega sektorja. Izplačila teh oblik nagrad so odvisna od uspešnosti poslovanja podjetij oziroma doseganja zastavljenih ciljev, pričakujejo pa, da bodo uspešna podjetja izplačala božičnice oziroma 13. plače v maksimalni višini (vsaj 100 odstotkov povprečne plače v Sloveniji), od preostalih pa prav tako pričakujejo, da bodo nagradili svoje zaposlene v višini, ki je mogoča. Zavedati se je treba, da tudi delavci prispevajo k dobremu poslovanju podjetja, zato je prav, da se nagradijo, kar seveda vpliva tudi na njihovo motivacijo in pripadnost podjetju.

LJUBLJANA – Nekatera podjetja vsako leto z božičnico ali celo s 13. plačo nagradijo svoje zaposlene. Morda je skrb vzbujajoč le podatek, da se za tovrstno dodatno decembrsko izplačilo odloči le slabih 25 odstotkov vseh slovenskih podjetij.bodo vsem zaposlenim izplačali božičnico v višini 70 odstotkov zadnje znane povprečne bruto mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Za september je bila 1632,88 evra. V še enem telekomunikacijskem podjetjubožičnice ne bodo izplačali.bodo izplačali božičnico v višini 1309,96 evra bruto. Razveselili se je bodo lahko vsi redno zaposleni kot tudi sodelavci, zaposleni prek zaposlitvenih agencij, in sicer bo na računu 20. decembra. Vse zaposlene bodo nagradili tudi v, in sicer v znesku 1330 evrov bruto za vse zaposlene, v variabilnem delu pa bo odvisna od plače posameznika.bodo vsem zaposlenim v Sloveniji izplačali nagrado za poslovno uspešnost v znesku 1200 evrov bruto na zaposlenega, kar je devet odstotkov več v primerjavi z lanskim letom. Izplačana bo 15. decembra. Tudi uprava skupinese je odločila, da v decembru 2018 izplača vsem zaposlenim božičnico v višini 100 odstotkov povprečno izplačane plače v Sloveniji.Z nekoliko skromnejšo božičnico, ki pa vendarle je, bodo svoje zaposlene nagradili v trgovskih podjetjih. Vbodo zaposleni za nedoločen in tudi določen čas dobili božilnico 200 evrov bruto (lani 110 evrov), izplačali pa jo bodo ob plači 14. decembra. Mercator vsako leto dodatno nagradi tudi najboljše posameznike.Nagrado bodo izplačali tudi vin, pri obeh bo Božiček obdaroval tudi otroke zaposlenih. V Hoferju bodo sodelavcem v decembru izplačali 240 evrov bruto, v Lidlu pa bodo vsi zaposleni ne glede na delovno mesto 14. decembra prejeli božičnico 260 evrov.Uslužbenci bank se ne morejo ravno veseliti. Vne bodo izplačali božičnice, bodo pa nagradili zaposlene, ki pri delu dosegajo nadpovprečne rezultate. Tudi vbožičnice ne izplačujejo niti 13. plače. Imajo pa v kolektivni pogodbi zapisano možnost izplačila nagrade za poslovno uspešnost, ki je odvisna od posameznikove delovne uspešnosti.pa bo vsem izplačala božičnico v vrednosti 919 evrov bruto.Božičnico bodo 18. decembra izplačali tudi v, in sicer v enaki višini kot lani – 600 evrov bruto.Od letos so božičnice razbremenjene plačila dohodnine, zato bodo že zato malenkost višje, saj bodo delavci prejeli neto prejemke teh izplačil.