Kaznovan, ker bi jo redarju napopal na čelo

LJUBLJANA, POSTOJNA – Da z redarji ni dobro češenj zobati, je na svoji koži izkusiliz Pivke. Njegova zgodba je dokaz, da ste hitro lahko ob 417 evrov, četudi gre le za jezo nad redarjem, ki vam pred tem neupravičeno izda kazen za nepravilno parkiranje na parkirišču za invalide.Devetega maja lani je Šajn, invalid tretje kategorije zaradi mišične distrofije, parkiral kombi na invalidskem parkirnem prostoru pred Krpanovim domom v Pivki. Invalidsko parkirno kartico je imel zataknjeno za senčnikom, zato je bila dobro vidna. A očitno je redar ni opazil ter Šajnu napisal kazen za nepravilno parkiranje.Ker se je to, kot pravi Šajn, zgodilo že drugič, je bil zelo jezen na tamkajšnjo redarsko službo. Še istega dne je na več elektronskih naslovov zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke poslal sporočilo, v katerem je zapisal, da je imel avto parkiran na prostoru, ki mu pripada, nakar je prišel »vaš ljudski šerif« in napisal kazen za nepravilno parkiranje.»Ne vem, kaj temu možakarju ni jasno, kaj ga muči in kakšne probleme ima sam s seboj??? Da mi to kazen takoj prekličete, še preden se zjutraj zbudim. Naj se oglasi pri meni, da mu napopam svojo invalidsko kartico na čelo!« je bentil v zapisu Valter Šajn.Redarstvo je napako takrat priznalo in kazen umaknilo. Toda nato je sledil nov udarec: Valterja so kaznovali s plačilom globe 417 evrov zaradi nedostojnega vedenja po zakonu o javnem redu in miru.»Še danes mislim, da nisem nikogar užalil. S tem, kar sem napisal, nisem mislil nič slabega. To je res nesmiselno. Redarja samo malo postrani pogledaš, pa je vse narobe. To se je že drugič zgodilo in me je razjezilo,« pravi Šajn. Pred dnevi je s postojnskega okrajnega sodišča dobil tudi sodbo v imenu ljudstva, s katero je to pritrdilo odločitvi redarske službe. Zoper plačilni nalog je namreč Šajn podal zahtevo za sodno varstvo, v kateri je med drugim pojasnil, da se z izrečeno globo ne strinja, ker meni, da gre za prekršek neznatnega pomena, pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica. Namesto globe bi tako lahko dobil le opozorilo, je utemeljeval Šajn.A postojnske okrajne sodnices tem ni prepričal, saj je v sodbi zapisala, da je takšno vedenje, kot ga je prikazal s poslanim elektronskim sporočilom, nedostojno vedenje zoper pooblaščeno uradno osebo, ki je Šajnu izdala plačilni nalog. »Gotovo je namreč, da je vlagatelj s svojim dejanjem škodoval ugledu pooblaščene uradne osebe pri njenem poslovanju, elektronsko sporočilo je bilo namreč naslovljeno na večje število sodelavcev, vsebina dopisa je žaljiva in neprimerna, v dopisu je pooblaščena uradna oseba tudi poimenovana z imenom in priimkom,« piše v sodbi. Zato, nadaljuje Čeligojeva, je Šajn storil prekršek po 2. odstavku 7. člena zakona o javnem redu in miru (ZRJM-1), po katerem se kaznuje z globo 417 evrov, kdor se nedostojno vede do uradne osebe. »Nedostojno vedenje po 5. točki 2. odstavka ZJRM-1 je vsako vedenje posameznika, kadar z žaljivimi besedami škoduje ugledu uradne osebe pri uradnem poslovanju,« še pojasni sodnica. Prisluhnila ni niti Šajnovi prošnji, da bi mu lahko namesto globe izrekli le opomin. Menila je, da iz njegovega dopisa medobčinskemu inšpektoratu ne izhajajo posebne olajševalne okoliščine. »Drugih navedb oziroma okoliščin, ki bi delale prekršek posebno lahek in bi utemeljevale institut prekrška neznatnega pomena, pa vlagatelj ni podal,« še piše v sodbi.Šajn, ki bo zdaj moral poleg 417 evrov plačati še 41,70 evra sodne takse, nam je še zaupal, da je dobil več pisem posameznikov, tudi invalidov, iz vse države, ki so mu povedali, da so imeli podobne slabe izkušnje z redarji. »Denar z računa mi lahko vedno vzamejo, moje invalidnosti pa ne,« je sklenil Pivčan Valter Šajn.