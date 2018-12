Kamnosek Gabrijel gradil tudi parlament

FOTO: Božički so se s strehe spustili med male bolnike

Tradicionalni spust Božičkov s strehe po fasadi Pediatrične klinike UKC Ljubljana je poleg obilice zunanjih opazovalcev seveda privabil tudi bolne otroke in zdravstveno osebje, ki so jih najprej občudovali skozi okna bolniških sob, zatem pa so se z enim od njih lahko srečali še osebno. Razdelili so jim namreč 200 božičnih daril. Navdušili tudi zdrave otroke Kot smo lahko videli na