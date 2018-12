Kam za silvestrovo? Zunaj je bolj zabavno

Le še konec tedna nas loči do 1. januarja 2019, pred nami pa so vse mogoče oblike silvestrovanja. To je čas z obilo hrane in pijače, čas hrupnih zabav, obveznega poka šampanjca in ognjemetov. »Večerne plesne zabave, silvestrske pojedine in hrupne prireditve so bile našim prednikom zlasti na kmetih malodane neznane. Ljudje so pred vstopom v novo leto delali obračun s samim s seboj. Zvečer so zmolili pri skupni molitvi nekaj očenašev, in sicer v zahvalo Bogu za sprejete darove minulega leta, obenem pa prosili, da bi se jim srečno začelo in končalo nastopno leto,« pravi etnolog dr. Niko Kuret. Zabava za sto dinarjev Silvestrske navade so ...