Kam med počitnicami?

Zunaj je dež, slabo vreme, pred vrati pa so zimske počitnice, ko so starši večkrat v dilemi, s katerimi dejavnostmi naj ta prosti čas popestrijo svojim otrokom. Ena izmed rešitev so namenske igralnice, kjer potekajo vodene igre ali kjer praznujejo rojstni dan.



Eno takšnih podjetij, ki ima celo dve tematski igralnici (v Domžalah in na Lavrici), najdemo na spletnem naslovu balloons.si in sta v prvi vrsti namenjeni praznovanju otroških rojstnih dni od prvega do desetega leta starosti. Igralnici sta dovolj veliki, krasijo ju napihljivi gradovi in podobna igrala, namenjeni sta praznovanju otrok s starši, prijatelji, babicami in dedki ali pa zgolj prijetnemu druženju.



Dovolj prostora je tudi za odrasle, ki se lahko, medtem ko se otroci igrajo, tudi sami zabavajo, pri tem pa imajo pregled nad tem, kaj počne podmladek. Igralnici sta čarobno okrašeni in glasbeno ter svetlobno opremljeni. Starši lahko otroke tudi preprosto oddajo: prevzamejo jih animatorji in jim pripravijo dveurno zabavo. V igralnici v Domžalah je na voljo tudi kuhinjska niša, tako da si je tam mogoče pripraviti prigrizek ali kavo.