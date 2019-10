Kakšna zavrnitev, niti Sove ne morejo več nadzirati

Trdijo, da ni v pristojnosti nadzorne komisije

Pooblaščena komisija Knovsa, ki jo je vodil podpredsednik Knovsa Žan Mahnič (SDS), sestavljali pa še predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi), Zvonko Černač (SDS) in Monika Gregorčič (SMC), je pretekli teden namreč opravila nenapovedani nadzor na Sovi, kjer je preverjala kadrovanje v agenciji v času vlade Marjana Šarca.

LJUBLJANA – »Pristojnost Knovs je nadzorovanje dejavnosti Sove, kamor spada tudi kadrovanje. Preverjanje zakonitosti zaposlovanja je pomemben element nadzora, zato je oviranje nadzora popolnoma nesprejemljivo. Knovs bo uporabil vse pravne možnosti za odpravo nesprejemljivih ovir pri nadzoru,« je odgovoril prvi mož Knovspo sporočilu Sove, da komisiji ne bo dostavila zahtevanih podatkov o kadrovanju določene osebe, ki naj bi bilo sporno in morda nezakonito.V sredo zvečer je namreč v javnosti odmevalo, da je Sova komisiji državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) sporočila, da ji ne more posredovati zahtevanih podatkov o kadrovanju, saj da je močno zaskrbljena zaradi varnosti podatkov. Sova je zapisala: »Agencija je po pregledu odredbe o nadzoru ocenila, da ni zakonita, saj komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ni pristojna za nadzor tega področja.« Dodali so: »Zakon smiselno določa, da komisija lahko nadzira konkretne zadeve le na področju operativnih zadev in izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov, ne pa tudi na drugih delovnih področjih agencije. Komisija je s predmetno odredbo posegla v pristojnost inšpektorata za javne uslužbence.«Pri Sovi so v dopisu tudi dodali, da je poslaneckot vodja pooblaščene skupine na družbenih omrežjih še pred uskladitvijo zapisnika sporočil, da Sova še ni poslala dokumentov, ter razširjal neresnične podatke o direktorju agencije, z očitnim namenom sramotitve in blatenja tako agencije kot direktorja.»V duhu dobrega sodelovanja smo članom Knovsa vseeno pojasnili vse okoliščine in dejstva v konkretnem primeru,« so šedodali in povedali, da v omenjenem primeru ni šlo za ustanavljanje novega delovnega mesta, kot so poročali nekateri mediji, pač pa za zapolnjevanje prostega delovnega mesta v sistemizaciji.