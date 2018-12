Kakšna predrznost: pred slepega Martina vrgel petardo

Psi imajo še bolj izostrene čute. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/istockphoto

iz Domžal je imel v preteklih dneh grozljivo izkušnjo, o kateri se je razpisal tudi na facebooku. Ker je Martin slep (na dobro oko vidi okoli 2 %), ima s seboj vedno pasjo pomočnico Bibo, ki ga je tudi tokrat vodila do njunega stanovanja v Domžalah. Na poti (v prehodu) pa je nekdo vrgel petardo in oba močno prestrašil. Martin je zapisal takole (​nelektorirano):»Potem se od nekje najde idiot . debil, drugače ne morem reči, ki pred Bibo vrže "atomski udar". Kdor ne ve kaj je to: to je petarda ampak ima vsaj 200% močnejŠi zvok. In to v prehodih!? Ki že tako ali tako drugače odmevajo. Jasno, a sva se obadva z Bibo prestrašila. K sreči je Biba obvladala situacijo. Jaz sem se skoraj usral. Kaj je rekel idiot, debil, ..., : samo preverjal sem kako bosta reagirala. HALOOOO! Če bi ga lahko pred pobegom ujel bi mi danes na Pavšetovo lahko nosili cigarete!«Ker imajo živali (seveda tudi psi) običajno občutljivejša čutila kot ljudje, jih v času prednovoletnega veseljačenja še bolj obremenjujemo s pokanjem petard in prižiganjem ognjemetov. Martin zato prosi, da bi si zapis prebralo čim več ljudi in se zamislilo nad svojimi dejanji.