Kakšna država smo? Hitel reševat življenja, zdaj bo plačal

LJUBLJANA – Policisti so reševalcu na motorju, ki je v začetku junija na nujni vožnji trčil v avtomobil in se hudo poškodoval, napisali globo za 250 evrov in mu izrekli tri kazenske točke, ker je prevozil rdečo luč, poroča Dnevnik. Predlog novele, ki bi reševalce na nujni vožnji razbremenila prekrškovne odgovornosti, je pred dnevi v državnem zboru padel.Na reševalni postaji UKC Ljubljana so za časnik potrdili, da je njihov kolega, ki še vedno okreva po poškodbah, kazen prejel, na njo pa se ni pritožil.Nesreča se je zgodila, ko je omenjeni reševalec na motorju junijskega dopoldneva s prižganimi modrimi lučmi in sireno hitel na intervencijo. Pripeljal se je po Trgu OF in v križišču s Slovensko cesto skozi rdečo luč zapeljal proti Tivolski cesti. V križišču je trčil v avtomobil 30-letnika, ki je pripeljal po Tivolski cesti in v križišču zavijal levo na Dunajsko cesto. Motorist je po trku hudo poškodovan obležal na tleh.Preberite še:Zakon o pravilih cestnega prometa voznikom na nujni vožnji dovoljuje neupoštevanje prometnih pravil ob pogoju, da s svojo vožnjo ne ogrožajo drugih, zato niso razbremenjeni odgovornosti v primeru nesreč. Po junijski nesreči sta sekcija reševalcev v zdravstvu in zbornica zdravstvene in babiške nege vložili pobudo za spremembo 101. člena zakona o pravilih cestnega prometa, ki bi izrecno določila, da voznikov na nujni vožnji ne bi več kaznovali za prometni prekršek v primeru prometne nesreče, bi pa še vedno ostali kazensko in odškodninsko odgovorni, če bi se izkazalo, da so s svojo vožnjo storili kaznivo dejanje.Na podlagi njihove pobude je NSi v parlamentarni postopek vložila mini novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki pa ni dobila zadostne podpore. Zanjo je glasovalo 30 poslancev, proti njej pa 49. Kljub temu v NSi še naprej pozivajo k ustreznejšim zakonskim rešitvam.