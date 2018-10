Kako dobro ste pripravljeni na prihodnost?

»Četrta industrijska revolucija ne bo spremenila le tega, kar počnemo, temveč tudi to, kdo smo. Vplivala bo na našo identiteto ter vse, kar jo zadeva: naš občutek za zasebnost, lastništvo, naše potrošniške navade, čas, ki ga namenimo delu in prostočasnim dejavnostim, ter način, kako razvijamo svoje kariere, izpopolnjujemo svoje veščine, spoznavamo ljudi in negujemo odnose,« je povedal Klaus Schwab, predsednik Svetovnega gospodarskega foruma.

Poudarki festivala Feel the Future

Okoli 40 razstavljavcev bo Okoli 40 razstavljavcev bo na sejmu predstavljalo predvsem rešitve za povečanje učinkovitosti poslovnih in delovnih procesov. Pomemben segment letošnjega sejma je namenjen digitalnim spremembam, ki spreminjajo izobraževanje in učenje. Predstavljeni bodo programi spletnega izobraževanja, napredne učne tehnike, interaktivni procesi, iUrnik, ki samostojno, brez človeške pomoči izračunava šolski urnik na osnovi podatkov šole, v učnem prostoru prihodnosti pa boste lahko videli, kam gredo smernice izobraževanja. Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo srečanja o digitalizaciji javne uprave, predavanje o digitalizaciji vesolja ter zgradili učni prostor, kjer bo moč preizkusiti inovativne učne metode prihodnosti. Četrtek bo namenjen e-izobraževanju in varnosti podatkov, petek pa bo v znamenju transformacije podjetij in tehnologij veriženja blokov.

Od digitalnega razvoja in sodobnih inovacij je odvisna naša prihodnost. In prihodnost je tu, zaživite jo danes!

Prva industrijska prelomnica v zgodovini človeštva je bila na prehodu iz 18. v 19. stoletje, ko je zavoljo inovacij in mehanizacije industrija izrinila kmetijstvo ter postala temelj gospodarstva. Mesta so se širila, gradile so se železnice, nastajale so tovarne. Drugo revolucijo je zaznamoval prihod elektrike, tretjo prehod iz analogne v digitalno tehnologijo, zdaj pa smo na pragu četrte industrijske revolucije, ki nadgrajuje digitalizacijo.Prvi dve industrijski revoluciji so zaznamovali novi viri energije (voda, para, elektrika), tretjo elektronika in informacijska tehnologija, ki sta pripomogli k avtomatizaciji proizvodnje, industrija 4.0 pa se opira na digitalizacijo in združuje tehnološka dognanja do te mere, da se brišejo meje med fizično, virtualno in biološko sfero. Tehnologija še nikoli ni bila tako vpeta v naš vsakdan; vgrajena je tudi že v človeška telesa. Izumi, kot so umetna inteligenca, 3D-tiskanje, nanotehnologija, samovozeča vozila, roboti idr. bodo postali del vseh področij naših življenj ter spremenili tok proizvodnje, sistemov upravljanja in vladanja.Naj vas velike besede ne prestrašijo – prihodnost je že tu in ni ji moč ubežati. Človeštvo ženeta radovednost in volja po napredku ter presežkih. S svojimi fascinantnimi dognanji in rešitvami prehiteva samo sebe. In čeprav se vse to sliši nenavadno, morda zastrašujoče, 4. industrijska revolucija ponuja nešteto možnosti, ki nam bodo vsakdanje življenje in tudi poslovanje pravzaprav poenostavile.Da bomo prihodnost zaživeli in je ne le opazovali,. Najnaprednejši akterji iz Slovenije in tujine bodo predstavili svoje izdelke in storitve s področij umetne inteligence, varnosti podatkov, digitalizacije javne uprave, tehnologij veriženja blokov in e-izobraževanja. Festival bo opremljen z bogatim spremljevalnim programom – ob odprtju bo nastopil tudi glavni govornikki bo spregovoril o umetni inteligenci kot podpori pri odločanju.