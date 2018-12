Kaj skriva Telemach?

Objave v evidencah Ajpesa. FOTO: Ajpes, posnetek zaslona

Lastniki Telemacha bi tudi Pro Plus

LJUBLJANA – Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) narekuje, kdo vse mora objavljati letna poročila in kdaj.Med družbami, ki ga morajo objaviti, da je na voljo zainteresirani javnosti, je tudi Telemach, eden največjih ponudnikov internetnih in televizijskih storitev pri nas. A ko pregledujemo stran Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), njihovega letnega poročila ni mogoče najti. Za leto 2013 so revidiranega objavili konec avgusta 2014, za 2014 konec avgusta 2015, za 2015 v začetku septembra 2016, za 2016 v začetku septembra 2016, za leto 2017 pa ga še ni.Pri Ajpesu smo preverili, do kdaj jim morajo družbe predložiti letno poročilo. »Gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji, morajo v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) predložiti letno poročilo oziroma revidirano letno poročilo za javno objavo v neenotni obliki (PDF) do konca meseca avgusta oziroma v osmih mesecih po koncu poslovnega leta,« pojasnjujeiz Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).Potrjujejo tudi, da družba Telemach za lani Ajpesu ni predložila revidiranega letnega poročila. Nepredložitev revidiranega letnega poročila je prekršek skladno z 58. členom ZGD-1. Proti kršitelju Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve začne postopek o prekrških po uradni dolžnosti v skladu z zakonom o prekrških (ZP-1) na podlagi zakona o plačilnem prometu (ZPlaP) in materialnih predpisih, pri čemer upošteva temeljna načela ZP-1. Globe za nepredložitev revidiranega letnega poročila so določene v 686. členu ZGD-1, dodaja Širaj.V tem členu je zapisano, da globe znašajo:– od 6000 do 30.000 evrov se za prekršek kaznuje velika družba,– od 4000 do 20.000 evrov srednja družba,– od 1000 do 10.000 evrov majhna družba,– od 500 do 5000 evrov mikro družba.Zakaj letnega poročila še ni na voljo in kdaj bo, smo vprašali Telemach. Do objave tega članka odgovorov nismo prejeli.Telemach prek luksemburške družbe Slovenia Broadband spada v skupino United Group, katere ustanovitelj je. Ta je znana tudi iz zgodbe o prevzemanju Pro Plusa, izdajatelja Kanala A in Pop TV. Javna agencija RS za varstvo konkurence jim je novembra letos prižgala rdečo luč zaradi suma o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Kot je razvidno iz objave na spletni strani agencije, so priglasitelju dali 45 dni časa, da navede dejstva in dokaze v svojo korist. Rok se izteče v teh dneh.