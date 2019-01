Kaj se je dogajalo na prehodu iz starega v novo leto? Gasilci niso mirno spali

Prehod iz starega v novo leto je gasilcem prinesel kar nekaj dela. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zaradi uporabe pirotehničnih sredstev večkrat zagorelo v zabojnikih za komunalne odpadke, gorelo pa je tudi na prostem, predvsem živa meja. Ogenj je zajel tudi nekaj poslopij.



Ob 1.38 so gasilce iz Vižmarij in Ljubljane poklicali v ulico Na gaju na Brodu, kjer je zaradi uporabe pirotehničnega sredstva nastala poškodba na strehi osnovne šole, zajel jo je tudi ogenj. Ob približno isti uri so bili na delu tudi domžalski gasilci ter gasili baterijo ognjemeta, ki je gorela na terasi na strehi večstanovanjske stavbe na Ljubljanski ulici v Domžalah.

V Litiji so gasilci ponoči pogasili uničeno leseno barako ter leseno lopo, o gašenju lesene lope poroča uprava za zaščito in reševanje tudi iz Murske Sobote. V Ljubljani so imeli gasilci ponoči delo z gorečim mobilnim straniščem.

Ob 22.20 je ob Podutiški cesti v Ljubljani zaradi rakete zagorel otroški trampolin. Požar je ugasnil sam še pred prihodom gasilcev.



Kmalu po polnoči je na Polzeli zagorela živa meja. Požar so začeli gasiti občani, nato pa na pomoč poklicali gasilce. Živa meja je gorela tudi na Rakeku, ogenj je uničil tudi približno 14 cipres v naselju Krčevina pri Vurbergu. V Kopru in Portorožu so ponoči gasili palme, na Jesenicah in v Gornji Radgoni je gorela trava.



Ponoči je zagorelo tudi v več zabojnikih za smeti, med drugim v Celju, Velenju, Izoli, Kopru, Podlubniku, Struževem, Bevkah, Kočevju, Ljubljani, Mariboru in Mežici. Požar v zabojniku za smeti v Kopru je poškodoval tudi eno osebno vozilo. Goreči zabojnik v ljubljanskih Dravljah je še pred prihodom gasilcev z vedrom vode pogasila prisebna občanka.