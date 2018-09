Kaj se dogaja z Aljaževim stolpom?

Finalna obdelava v ponedeljek

Aljažev stolp so pripeljali s Triglava v Mojstrano. FOTO: Leon Vidic/Delo

Obiskovalci naj z njim ravnajo bolj spoštljivo

Aljažev stolp je v dolini.

Naj ostane v dolini?

JESENICE – Aljažev stolp je že skoraj dva tedna v dolini na celoviti obnovi. Trenutno je razstavljen in intenzivno potekajo operativna dela na konstrukciji stolpa ter na plašču, prenova pa naj bi bila končana prihodnji teden. Medtem pa vrh Triglava ne sameva, saj se je na njem pojavila mini kopija stolpa.Po oceni generalnega direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)obnova Aljaževega stolpa zelo dobro poteka. »V teh dneh intenzivno opravljamo operativna dela, na sami konstrukciji stolpa, na plašču in na vseh detajlih,« je pojasnil in dodal, da je trenutno stolp razstavljen.Stolp je na Jesenicah v prostorih podjetja KOV, del stolpa pa bodo odpeljali na Štajersko na antikorozijsko obdelavo notranje konstrukcije. »Delo smo razpršili tako, da bomo uspeli priti do kar najboljšega rezultata,« je povedal Hudolin in zagotovil, da se do ponedeljka vsi deli vračajo nazaj na Jesenice, kjer bo sestavljanju stolpa sledila finalna obdelava.V ponedeljek ob zaključku restavratorskih - vzdrževalnih del ZVKDS, Narodni muzej Slovenije, Planinska zveza Slovenije in KOV pripravljajo tudi srečanje z novinarji. »Pokazali bomo, kako poteka delavniško delo, ki je zaenkrat ostalo malce zakrito, da smo lahko v miru in v skladu z zastavljeno časovnico izvajali vse naloge,« je pojasnil Hudolin.Računa, da bodo dela prihodnji teden končana in bo stolp pripravljen na vrnitev na Triglav, kjer prav tako pripravljajo vse potrebno za njegovo ponovno namestitev. »Potem sledi čakanje, da bo vreme ustrezno in bo na razpolago helikopter Slovenske vojske, da bomo stolp vrnili nazaj na mesto, kamor spada,« je dejal.Kot je opozoril, bo vračanje stolpa bolj zahtevno kot njegov prenos v dolino. Tedaj je bil namreč v dokaj klavrnem stanju in morebitne deformacije ob demontaži in med transportom ne bi bile nič katastrofalnega. Pri prenosu stolpa nazaj na Triglav pa bi kakršnakoli bistvena deformacija lahko zelo negativno vplivala na dolgoživost in uspešnost opravljenih sanacijskih posegov.Stolp namreč ni v idealnem stanju. »Narejen je iz ploščatega železa in plašča iz pločevine, ki ima svojo življenjsko dobo. 123 let je že stal na vrhu Triglava, izpostavljen strelam, nevihtam, ledu in človeškemu faktorju. Vse te posledice se na materialu seveda krepko poznajo in material, ki bo v originalu šel nazaj na Triglav, ni nek material, ki bi bil v vrhunski kondiciji,« je razložil Hudolin.Hkrati je opozoril, da bo treba v prihodnje stolp bolje vzdrževati, in apeliral na obiskovalce, naj po vrnitvi na Triglav z njim ravnajo bolj spoštljivo, skladno s pravim gorniškim duhom. Hudolina je, tako kot marsikoga drugega, zanimalo, kako je Triglavu brez stolpa. »Zato smo šli pogledat in videli smo, da se je pojavila majhna kopija stolpa. To je simpatična gesta, ki jo je vsak, ki pride na Triglav, zelo vesel,« je prepričan Hudolin.Ob tem je znova pojasnil, zakaj se v okviru projekta Aljažev stolp - Ohranimo naš simbol niso odločili za to, da bi med sanacijo originalnega stolpa na njegovo mesto začasno postavili kopijo, ki je bila pred nekaj leti narejena za potrebe študije in osveščanja. Kot je povedal, bi to znova lahko spodbudilo polemike o tem, ali bi morda original stolp zadržali v dolini in na bi na vrhu stala njegova kopija.