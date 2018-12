K polnočnici na Veliko planino

Razsvetljava ob sedežnici

Ljubitelji gora, zimskega adrenalina in prečudovite narave si lahko za letošnjo božično noč omislijo posebno doživetje. Podjetje Velika planina obiskovalcem planine nad Kamnikom ponuja tudi obisk polnočnice, ki bo ob kapeli Marije Snežne.Vse, ki se bodo danes po 18. uri odpravili k polnočnici z nihalko, bodo obdarili z nižjo ceno prevoza. Kupci bodo namreč za povratno vozovnico za nihalko in sedežnico plačali le 10 evrov in prejeli tudi kupon ugodnosti, ki ga bodo lahko unovčili v gostišču Zeleni rob ali okrepčevalnici Skodla. Poleg tega jim bodo omogočili, da se bodo na planini zabavali skoraj do jutra. Nihalka bo tokrat obratovala vse do 4. ure.Glede na vremensko napoved naj bi bilo na božični večer vreme jasno, tako da bo kljub tanki naravni snežni odeji (umetnega zasneževanja na planini nimajo), ki še ne omogoča priprave sankališča ali smučarskih prog, vseeno zanimivo. Upravljavci žičniškega sistema tako kot lani pričakujejo približno tisoč obiskovalcev.Večina jih bo prišla z nihalko in sedežnico (zadnja bo obratovala le do 23. ure, tako da bodo obiskovalci božične maše morali iz planšarskega naselja do nihalke priti peš), nekaj planincev pa bo prišlo tudi peš iz nasprotne smeri.Pot od vrha nihalke do Zelenega roba bo razsvetljena, v gostišču Zeleni rob pa se bodo pohodniki lahko okrepčali z vročim čajem ali kuhanim vinom, s sladkimi skutnimi štruklji, enolončnicami, telečjo obaro z ajdovimi žganci in z domačimi, svežimi flancati. Do 4. ure bo odprta tudi okrepčevalnica Skodla.Čeprav je snega le za vzorec, ga bo vseeno dovolj za otroške vragolije, izdelavo snežaka, kepanje, spust s sanmi ali smukci.Na Veliki planini se pripravljajo tudi na decembrske novoletne počitnice, še posebno pa na začetek smučarske in sankaške sezone. Najprej bodo odprli otroški zimski park, znova pa bodo začeli urejati tekaške proge. Njuna uporaba bo za vse brezplačna.