SEŽANA – Ob 4:29 so na Skladiščni ulici v Sežani na železniški postaji v tovornem vagonu ostali ujeti ilegalni pribežniki. Gasilci Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana so s tehničnim posegom odprli vrata tovornega vagona in nudili pomoč Nujni medicinski pomoči Sežana pri oskrbi treh ilegalnih pribežnikov ter policistom pri razsvetljavi kraja dogodka, poroča Uprava za zaščito in reševanje.