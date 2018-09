Juncker ignorira Slovenijo, danes na sestanku z Bulčevo

Kaj menijo komisarji?

Violeta Bulc se bo danes sestala s predsednikom Junckerjem.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Ni ga bilo na dnevnem redu

Razsodbo je treba spoštovati

REUTERS Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker. FOTO: Reuters

LJUBLJANA – Da je pravno mnenje o izvrševanju arbitražne razsodbe ostalo v predalu, je poskrbel prav predsednik Evropske komisije, ki dokumenta ni dal na dnevni red. A ne le to, komisija se je nameravala celo razglasiti za nepristojno pri določanju meja med članicami, kar bi bilo za Slovenijo še slabše od neizrečenega mnenja, danes poroča Delo. V zadnjem trenutku je zmagal argument, da se komisija ne odloča o poteku meje, temveč o spoštovanju arbitražne odločbe.Sicer pa smo v našem uredništvu zaradi neupoštevanja pravnega mnenja v stik stopili z vsemi evropskimi komisarji in nanje naslovili vprašanja, kakšno je njihovo mnenje o tem in ali nameravajo ta dokument ignorirati. Vendar pa nam je v dveh dneh odgovorila le, ki se bo sicer na to temo danes tudi sestala z Junckerjem.Iz kabineta Bulčeve so tako sporočili, da komisarka sledi mnenju komisije, ki od obeh strani pričakuje, da bosta razsodbo izvršili. »Komisija je dvakrat (4. julija 2017 in 20. decembra 2017) sprejela stališče, da je razsodbo arbitražnega sodišča potrebno spoštovati. To stališče je poudaril tudi prvi podpredsednik komisije Timmermans,« so zapisali in še dodali, da je Bulčeva svoje mnenje povedala jasno tudi na kolegiju komisarjev. »Kolegom komisarjem je razložila zgodovino mejnega spora med Hrvaško in Slovenijo. Pozorno so jo poslušali in tudi sklep, ki je sledil obema debata je bil jasen – pričakujejo izvedbo razsodbe.«Na vprašanje, zakaj evropska komisija tega mnenja ni obravnavala in ali ga bo v prihodnosti, so v kabinetu Bulčeve odgovorili: »Odločitev komisije, da ne poda mnenja v zvezi s slovensko tožbo proti Hrvaški, ni bila na dnevnem redu zasedanja komisije, zato se o tem ni razpravljalo. Dnevni red zasedanja komisije določa predsednik, to je njegova suverena odločitev.«Zapisali so še, da komisija svoje odločitve sprejema na podlagi mnogih dokumentov, med drugim tudi na podlagi pravne službe. Venda pa v okviru 259. člena pogodbe EU Komisija ni primorana podati mnenja na pravno poročilo. Tako je storila v tem primeru. Tudi sicer je komisija do zdaj podala mnenje v samo polovici primerov.Včeraj je sicer prvi podpredsednik Evropske komisijepoudaril, da sta s predsednikom komisije Junckerjem slovenski in hrvaški vladi na voljo pri iskanju rešitve, saj verjameta, da v EU ne bi smelo biti sporov o meji. »Razsodba je seveda podlaga za to rešitev,« je poudaril.