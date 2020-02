Joveva za napad na Hrvaško dobila karton (VIDEO)

V ostri razpravi o humanitarni situaciji na zunanjih mejah EU, ki je v sredo zvečer potekala v Evropskem parlamentu, so številni evroposlanci Hrvaški očitali nehumano obravnavanje in odnos do migrantov na meji z Bosno in Hercegovino. Med njimi je bila tudi slovenska evroposlanka, ki je napovedala, da bo pokazala posnetke takšnega ravnanja hrvaških oblasti z migranti, za kar pa si je prislužila svoj prvi karton.Preberite tudi:Slovenska evroposlanka je pojasnila, da je dobila modri karton, kar pomeni, da je njegov namen postavitev vprašanja. Ker kartona ni zavrnila, ji je njen hrvaški kolega (ta ji je karton tudi dal)odvrnil, da vse osebe, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito, to lahko naredijo na uradnih mejnih prehodih z uradnimi dokumentih.Kako je potekal »pingpong« med slovensko in hrvaškim evroposlancem in kako je Joveva odgovorila Hrvatu, si lahko ogledate na spodnjem posnetku:Preberite tudi:Joveva je pred mesecem dni prav tako v Evropskem parlamentu »obračunala« še z enim Hrvatom, in to kar s premierjem. Ko je ta predstavljal prioritete svoje države med predsedovanjem Svetu EU, mu je zabrusila, naj njegove napovedi ne ostanejo le pri besedah