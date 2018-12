Prometni kaos: jezni protestniki blokirali vhod v DZ

LJUBLJANA – Na ljubljanskem Trgu republike potekajo protesti, ki so ohromili promet pred državnim zborom (DZ), protestniki blokirajo tudi vhod, ki je trenutno zaprt. Tam je 200 do 250 ljudi, je pa število težko oceniti, ker se jim pridružujejo vedno novi.



Ker protestniki prečkajo cesto v zastavami in se vozijo z avtomobili, so ustavili promet pred parlamentom. Sodeč po transparentih, so se zbrali tako nasprotniki dogovora ZN o migracijah, ki so ga danes podprli v maroškem Marakešu, kot tudi protestniki po vzoru rumenih jopičev v Franciji. Eden od njih je zatrdil, da ne ustavljajo prometa. »Vem pa, da so bili pozivi, naj se izvede spontani protest na malce drugačen način, ne le z izjavami. Protestiramo že dlje časa, pa nimamo pravega sogovornika pri nobeni instituciji,« je pojasnil. Kot je ocenil, se je na protestu, ki da ga je organiziralo gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije, zbralo okoli 300 ljudi.



Med protestniki, ki nasprotujejo podpisu dogovora ZN o migracijah, je tudi Vili Kovačič. Kot je povedal, protestirajo zaradi dogovora, a tudi zaradi drugih problemov, med katerimi je izpostavil demokracijo in volitve. »Štiri predsednike sem v pismu pozval, naj resno vzamejo odločitev ustavnega sodišča, ki je določilo, da je treba narediti sanacijo demokratičnih standardov, zakonov o demokraciji in volitvah. Dalo je rok eno leto, a od takrat se še nihče v parlamentu ni dotaknil te teme. Rok bo potekel 15. januarja.«



Ob 12. uri so bili na trgu predstavniki sindikatov, ki so z mirno manifestacijo opozorili, da so tudi delavske pravice sestavni del človekovih pravic, nato pa jih je sprejel predsednik DZ Dejan Židan.