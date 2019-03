Je to konec Cerarjevega SMC?

Podpora SMC drastično pada

LJUBLJANA – LMŠ insta v marčni redni anketi, ki jo za Delo izvaja Mediana, vodilna med strankami in politiki, a sta oba v primerjavi s februarjem izgubila nekaj podpore. Prvič, odkar je vlada septembra prisegla, se je ocena njenega dela znižala. Na vprašanje, za katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, je dobrih 19 odstotkov odgovorilo, da LMŠ, kar je tri odstotne točke manj kot pred enim mesecem.V anketi, ki jo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana izvajal na vzorcu 729 polnoletnih prebivalcev Slovenije od 26. februarja do 6. marca, je za odstotno točko boljši rezultat kot februarja (16 odstotkov) dosegla stranka SDS. Na tretjem mestu ostaja Levica, NSi pa je za malenkost prehitel SD, čeprav se je tudi tej stranki podpora zvišala.Najbolj pa se dogajanje zadnjih tednov pozna SMC, ki ga, če bi bile volitve jutri, ne bi obkrožil niti odstotek vprašanih. Očitno so (ne)zaupanju državljanov botrovale preiskave, ovadbe in sumi korupcije v zadnjem času, najbrž pa tudi način odzivanja same stranke nanje. Pred petimi leti zmagovalka volitev z največ poslanci v zgodovini slovenskega parlamenta je v tokratnem barometru padla na 0,8 odstotka, za neparlamentarni Piratsko stranko in Dobro državo.Tudi na barometru priljubljenosti je predsednik SMCpolitik, ki mu je v primerjavi s februarskim merjenjem ocena najbolj padla. Najbolj je zrasla evropskemu poslancu iz vrst SLS, ki se zdaj uvršča na 10. mesto.