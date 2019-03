Je to datum, ko bodo končno začeli graditi Ikeo?

LJUBLJANA – Družba Ikea je danes na ministrstvo za okolje in prostor oddala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga potrebuje za začetek gradnje svoje prve trgovine v Sloveniji v nakupovalnem središču BTC City, so sporočili iz podjetja. »Nikoli še nismo bili tako blizu začetka gradnje trgovine in današnja oddaja vloge pomeni pomemben korak naprej. Ker želimo svoje cenovno dostopne pohištvene izdelke in rešitve za opremo doma kar najhitreje omogočiti čim širšemu krogu ljudi v Sloveniji, upamo, da bo naša vloga hitro obravnavana. Pripravljalna gradbena dela bi tako lahko začeli že letos poleti,« je izpostavil Vladislav Lalić, regionalni direktor za nepremičnine in razvoj v družbi Ikea SEE.



Od začetka gradnje do odprtja trgovine za obiskovalce Ikea potrebuje približno leto dni.