Je Boris Popovič obupal nad županovanjem v Kopru?

Slavje v štabu Aleša Bržana. FOTO: Jože Suhadolnik

KOPER – Mediji širom države so danes poročali o tem, da Upravno sodišče do 11. ure ni prejelo pritožbena odločitev sveta Mestne občine Koper (MOK), ki je potrdil županski mandat, pritožbo nekdanjega župana pa zavrnilo. V soboto je namreč minilo osem dni od zavrnitve sveta MOK, danes pa naj bi bil zadnji dan, ko se še lahko pritoži.Da slednje nikakor ne drži, je v ekskluzivni izjavi za Slovenske novice potrdil tudi Popovičev odvetnik, katerega smo poklicali po telefonu. Namreč, nekdanji župan in njegov odvetnik odvetnik do danes nista prejela ne zapisnika, ne sklepa seje sveta. Osem dnevni rok bi se torej iztekel danes - če bi sklep prejela na dan zavrnitve pritožbe.»V zvezi z informacijami objavljenimi danes v medijih, da naj županski kandidat Boris Popovič ne bi vložil pritožbe na Upravno sodišče RS v zvezi z zavrnjeno pritožbo na Občinskem svetu Mestne občine Koper zaradi nepravilnosti pri izvedbi županskih volitev, kot pooblaščenec Borisa Popoviča sporočam, da glede na določbe 101.člena ZLV rok za vložitev pritožbe začne teči šele od 'dneva prejema obvestila' o zavrnitvi pritožbe. Glede na ustaljeno sodno prakso pa gre za obvestilo smatrati le pisno obrazloženo odločitev občinskega sveta. Ker takšnega obvestila še nismo prejeli, rok še ni pričel teči. Torej (aplicirano na izjave župana gospoda Aleša Bržana o tem, da bi moral Boris Popovič kot športnik vedeti, da je tekme konec in priznati poraz) tekme še ni konec, saj sodnik še ni odpiskal konca (teče podajšek), pa čeprav so nekateri že v garderobah, nekateri pa že na mestu zmagovalcev.«Po naših informacijah je svet MOK-a svojo obrazložitev pritožbe pisal še v četrtek. A je očitno še ni spisal. Odvetnik Matoz se je, neuradno smo izvedeli, pritožil konkretno, jasno in na na dolgo. Pri svojih odgovorih o razlogih za zavrnitev pritožbe pa morajo svetniki na vsako navedbo v pritožbi podati temeljite pojasnitve, sicer se lahko kaj hitro primeri, da upravno sodišče sklep, kot neobrazložen, odpravi.