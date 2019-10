Javni sektor: inšpekcijski nadzor zaradi sporne zaposlitve

Kako poteka inšpekcijski nadzor?

Nadzori zaposlitev v javnem sektorju

V letu 2018 so bili izvedeni pri 40 zavezancih, pri 25 zavezancih so bile v nadzorih ugotovljene nepravilnosti (ena ali več), in sicer je skupaj šlo za 52 kršitev.



Razgovorov ne opravijo

LJUBLJANA – Inšpektorat za javni sektor, ki je organ v sestavi ministrstva za javno upravo (MJU), bo izvedel nadzor v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), so odgovorili z ministrstva za javno upravo. Nadzor bo najverjetneje izveden prioritetno, a o tem odloča inšpektor, potem ko prouči pobudo. »Ker smo danes v zvezi s tem prejeli pobudo, bomo inšpekcijski nadzor opravili,« so zapisali na MJU.Spomnimo, gre za domnevno sporno zaposlitev ene osebe, zaradi česar je nenapovedani obisk na Sovi izvedla tudi komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (KNOVS) »Za izvedbo inšpekcijskega nadzora nad zaposlitvijo v državnih organih in v organih lokalnih skupnosti inšpektorji zahtevajo zlasti: akt o sistemizaciji delovnih mest, vso dokumentacijo o izvedbi postopka nove zaposlitve (dokazila o objavi prostega delovnega mesta, sklep o imenovanju natečajne komisije, merila in metode za izvedbo izbirnega postopka, prijava izbranega kandidata z vsemi prilogami/izjavami, poročilo natečajne komisije, sklep o izbiri, sklepe o neizbiri oziroma neuvrstitvi kandidatov v izbirni postopek, dokazila o vročitvi sklepov, odločbo o imenovanju izbranega kandidata v naziv, pogodbo o zaposlitvi), vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev izbranega kandidata za delovno mesto (diploma, dokazilo o preverjanju verodostojnosti diplome, dokazilo o delovnih izkušnjah/delovna knjižica oziroma potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje/oziroma druga potrdila, dokazila o opravljenih strokovnih izpitih/drugih znanjih/veščinah/v kolikor so le-ta določena kot pogoj za zasedbo delovnega mesta v sistemizaciji delovnih mest, potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, potrdilo o nekaznovanosti/pridobljeno s strani Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca in s strani pristojnega kazenskega sodišča), dokazilo o prijavi izbranega kandidata v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje.«Razgovorov z vpletenimi ne opravljajo, inšpektor naredi zapisnik na podlagi obstoječe pisne dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc. Izjema je: »če pa je potrebno, zahtevajo dodatna pojasnila (največkrat zahtevajo dodatna pojasnila ali opravijo razgovore z zaposlenimi v kadrovski službi in /ali predstojnikom).«Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru mora inšpektor sestaviti v roku 30 dni po opravljenem nadzoru.