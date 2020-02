Janša z vabilom: Po 75 letih pridite iz gozdov in nehajte živeti v preteklosti

Janez Janša je na slavnostni akademiji v Murski Soboti opozoril na pojavljanje novih političnih obrazov pred vsakokratnimi volitvami in po njegovem bomo zdaj spet priča poskusu podobnega vzorca: »Kljub temu da se ve, da taki poskusi ne učinkujejo, se najbrž še vedno dajo do neke stopnje stvari zmanipulirati.« To je ponazoril z arabskim pregovorom, ki pravi, da lahko osla našemite v konja, in če to naredite dobro, ga morda lahko celo prodate na sejmu kakšnemu naivnemu kupcu. Ampak z njim na konjski dirki ne morete zmagati. Tam se na semaforju pokažejo rezultati in poberejo stave, zatem pa mora miniti nekaj časa, da se lahko kaj podobnega ponovi. Nasprotje tega je po njegovih navedbah merjenje učinkov, in sicer pri upravljanju podjetij v javnem sektorju. Da so merila jasna, da kriteriji veljajo enako za vse in da se kadruje po sposobnosti, ne po prvo- ali drugorazrednosti, in ne izključuje, je nujno, poudarja prvak SDS.

Janša: Nekatere stranke ne upoštevajo ustave

Stranka SDS je po Janševih trditvah vedno pripravljena na sodelovanje na osnovi ustavnih vrednot. Spomnil je, da je vedno po padcu vlade oz. pred volitvami, ko se vnamejo razprave o alternativah, tema razprave, ali je možna sestava vlade, ki ne bo odpirala ideoloških tem. A po njegovih ocenah je jasno, da je z obstoječim volilnim sistemom lahko zgraditi delujočo večinsko koalicijo zgolj na osnovi tega, kar imamo zapisano v ustavi. Zapisane so ustavne vrednote in po njegovem mnenju bi bile stvari danes drugačne, če bi bile te vrednote osrednji tok, ki bi ga vsi zagovarjali, ne pa, da se vedno rušijo. Slovenija ima po njegovem mnenju dobro prihodnost le, če bo možno večinsko poenotenje okrog te ideologije. Kot je dejal, gre za ideologijo demokratičnih vrednot, ideologijo parlamentarne demokracije, enakosti pred zakonom, ideologijo svobodnega podjetništva, visoke stopnje zaščite svobode govora in zborovanja, človekovih pravic, pravice do dostojanstva ...



A Janša meni, da so v Sloveniji stranke, ki imajo s tem težave, ki zapisano v ustavi jemljejo poljubno. Tiste, ki vztrajno zavračajo sodelovanje, v SDS vabijo, da »po 75 letih pridejo iz gozdov, nehajo živeti v preteklosti in da se obrnejo k prihodnosti«. »Le tako bomo lahko v Sloveniji zaživeli plebiscitne sanje.«

Treba je zagotoviti razmere za delovanje gospodarstva

Janša je analiziral tudi težave Slovenije in naštel nekaj potrebnih ukrepov, predvsem pa izpostavil, da je treba zagotoviti normalne razmere za delovanje gospodarstva. Ključna ukrepa sta po njegovem mnenju debirokratizacija in decentralizacija, potrebujemo pa tudi enakost pred zakonom in učinkovito upravljanje države.



Na slavnostni akademiji SDS so podelili tudi najvišja priznanja SDS za leto 2019. Pričakovati je bilo, da se bo Janša dotaknil aktualnih političnih razmer, ko po padcu vlade Marjana Šarca poskuša sestaviti koalicijo SDS, SMC, NSi in Desusa.