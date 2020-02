Janša šokiral: Šarec nas je prosjačil pred volitvami

Po Šarcu udaril tudi poslanec SAB

Na petkovo dopoldne se je oglasil premier v odstopu Marjan Šarec , ki je komentiral sestavljanje vlade SDS in njihovo sodelovanje oziroma pogovarjanje z Desusom, NSi in s SMC. A prvak LMŠ razmišlja drugače. »Pogovarjamo se o tem, kakšno ponudbo bo kdo dal, katere resorje bo kdo zasedel…Morali pa bi se vprašati, komu bo ta vlada podrejena, če se mediji stranke SDS dokazano (in SDS tega niti ne zanika) financirajo iz Madžarske, da o spornih kreditih iz Republike Srbske niti ne govorim,« je med drugim zapisal Šarec.A na njegove obtožbe so se kmalu oglasili iz SDS in tudiosebno. »Hm? Ko je @sarecmarjan moledoval in prosjačil, da ga @strankaSDS podpre na predsedniških volitvah ter mu omogoči nastope v "madžarskih medijih" - vseh teh pomislekov očitno ni imel,« je tvitnila strankaSDS.Janša se je pridružil tem trditvam in dodal: »Drži. 3x. Na znanih krajih ob znanih časih. 2x pred pričami. Igralec pač igra svojo vlogo, dokler ne zamoči in ga režiser ne nažene. Potem pa iz parterja kriči na igralce in se smeši do patetičnega konca.«Pod Šarčevo objavo se je oglasil tudi poslanec SAB, ki je za zdaj še koalicijskemu partnerju očital, da piše polno neresnic. Spomnil ga je, da so samovoljno odstopili samo njegovi ministri in na koncu še on sam. »To je dokaz velike šibkosti, strahu in neznanja,« mu je še očital Bandelli.