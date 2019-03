Janša napadel policiste: Za to vas plačujemo

Velikonočnica na Boču, ki jo danes najbolj ogrožajo obiskovalci s fotoaparati na pametnih telefonih in psi, ki pomendrajo cvetove in jih tudi jedo. FOTO: Policija.si

LJUBLJANA – »Ste že kdaj občudovali velikonočnice ali encijan? Bomo kmalu lahko gledali le še plastične cvetove teh čudovitih, a žal ogroženih rastlin? Da bi zajezili plenjenje in izginjanje teh vrst, so strokovnjaki danes pozvali k skrbi za njihovo ohranitev,« je policija objavila zapis, nakar se je oglasil poslanec SDSJanši se, kot kaže, ne zdi primerno, da policija skrbi za rože, in ji svetuje, naj se raje ukvarja s čim drugim. »Policija, ste mogoče že slišali za milijardno bančno luknjo? Pa za IranNLBgate? TEŠ3? No, s tem se ukvarjajte. Za to vas plačujemo.«Na okrogli mizi o varovanju ogroženih rastlinskih vrst, ki jo je včeraj pripravila Planinska zveza Slovenije, so sodelovali tudi predstavniki policije. V planinski zvezi so opozorili na uničevanje gorskih rastlin, za storilce teh dejanj pa je zagrožena kazen do tri, pet ali celo osem let zapora. Primere policija največkrat začne na podlagi prijav posameznikov in društev ter jih obravnava skladno z zakonodajo.V Sloveniji je na rdečem seznamu ogroženih rastlinskih vrst 727 rastlin od skupaj 3200 evidentiranih. Po uredbi o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah so »prepovedani zavestno uničenje, zlasti trganje, rezanje, ruvanje in odvzem iz narave, odvzem iz narave ali zbiranje rastlinskih vrst in ogrožanje obstoja teh vrst na njihovem naravnem območju razširjenosti«.»Posledice enega najhujših tovrstnih ekoterorističnih dejanj so opazili domačinioktobra 2017, in sicer 60 izkopnih mest. Izkop je bil narejen na način, da je bilo posledice težko opaziti. Izkopi kažejo na organizirano ropanje te zavarovane rastline, kar je kaznivo dejanje. Pohvaliti velja hitro odzivnost policije, ki pa žal storilcev (še) ni našla,« je dejal, tudi strokovni svetovalec Komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije.