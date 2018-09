Janez Janša pri SLS, vesel vrnitve Podobnika

Vrnitev

Na današnjem izrednem kongresu SLS je bil za predsednika stranke po pričakovanjih izvoljen Marjan Podobnik, ki je stranko vodil že v letih od 1992 do 2000. V zaključnem govoru je dejal, da stranka v prihodnost vstopa samozavestno, hkrati pa napovedal konec izločanj in izključevanj.

NOVO MESTO – Predsednik SDSse je v svojem nagovoru na kongresu SLS dotaknil kritik, da so bile druge stranke v koaliciji s SDS zgolj sateliti ter kot satelite brez planeta označil sedanjo vladno koalicijo.Prvak SDS med je ocenil, da za SLS »po letih pozeb prihaja čas pomladi«, da je mesto stranke v državnem zboru in da jo Slovenija potrebuje.Dotaknil se je tudi sodelovanja SDS in SLS v preteklih koalicijah. Ob tem je zavrnil očitke, da naj bi bile preostale stranke, manjše od SDS, zgolj sateliti SDS. Teh na »demokratičnem polu slovenskega demokratičnega prostora« od osamosvojitve naprej ni bilo nikoli. »Sateliti so nekje drugje, mislim, da jih je trenutno šest v neki vladni kompoziciji, ki bo razpadla, zato ker nimajo planeta.« Nasprotno od teh SDS v slovenskem političnem prostoru želi strank, »ki so suverene, ki same odločajo o svoji usodi, ki naredijo tako, kot odloči njihovo članstvo«.Vsaka stranka, ki ima v svojem programu zavedanje, da izhaja iz naroda, da varuje družino, da se zavzema za spoštovanje zasebne lastnine, za konkurenco v šolstvu in za svobodo veroizpovedi je v »globalni bitki« proti Komunističnemu manifestu oziroma kot je dejal, proti »Bibliji zla«, je »subjekt, ki ga moderni svet še kako potrebuje«.Stranka SLS je na današnjem prenovitvenem kongresu volila novo vodstvo je po pričakovanjih postal novi predsednik.