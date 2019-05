Izbruh smrtonosne mišje mrzlice

LJUBLJANA – Vse več mišje mrzlice je v Sloveniji: do sredine prejšnjega tedna je bilo kar 75 primerov bolezni, in sicer pri 59 moških in 16 ženskah, največ primerov (38) je v jugovzhodni Sloveniji, je dejala Tatjana Frelih, dr. med., z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Bolezen, znano tudi kot hemoragična mrzlica z renalnim sindromom (HMRS), povzročajo hantavirusi, v nekaterih primerih je lahko tudi smrtna, zato previdnost ne bo odveč. Število primerov okužb je letos preseglo število primerov iz preteklih let v istem obdobju. Povprečna starost bolnikov pri moških je 43 let, pri ženskah 41. Vse bolnike so hospitalizirali – hospitalizacija ...