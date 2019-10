Izbrali bodo kraljico in kralja kostanja

Pika na i slaščicam je kostanjeva torta velikanka.

Na Kostanjevem prazniku bo tudi torta velikanka.

Pri organizaciji sodelujejo domala vsi vaščani, teh je 300. Ker je kostanj drevo, ki v našem kraju običajno bogato obrodi, gospodinje pa znajo iz plodov narediti marsikaj dobrega, so ti rdeča nit praznika,« pravijo v TD Rodik.Že pri vhodu v vas obiskovalce vsako leto znova pozdravita in zaželita dobrodošlico lična Rodičanka in Rodičan, gospa in gospod, ki sta iz slame. Za lačne obiskovalce poskrbijo kuharji iz različnih društev, ki na osrednjem prireditvenem prostoru v kotlih ves dan pripravljajo tradicionalne jedi: joto, bobiče, ječmen, pašto in fižol, divjačinski golaž, njoke, klobase in zelje, golaž iz jurčkov s polento, pasulj, goveji golaž in bograč.Vaške gospodinje za sladkosnede pripravijo in ponujajo več vrst domačega peciva, v katerem se skriva kostanj, pika na i slaščicam pa je kostanjeva torta velikanka. V zraku ves dan diši po pečenem kostanju, ki ga vaški fantje pečejo tradicionalno.»Za športne navdušence organiziramo kostanjev tek, kolesarjenje in pohod do arheološkega najdišča Ajdovščina nad Rodikom, ki je eno najbolj ohranjenih antičnih višinskih postojank pri nas, na območju katerega urejamo tudi Mitski park. Starejši vaščani radi igrajo na škrabe, to je stara vaška pastirska igra, značilna za ta predel Slovenije. Otrokom ponujamo različne delavnice od športnih do kreativnih, in tako poskrbimo za varstvo v času, ko starši morda odidejo na kolesarjenje ali tek,« so še povedali v TD Rodik.Bogato ponudbo praznika dopolnjuje tudi sejemska ponudba lokalno pridelane hrane in ročnih izdelkov, od medu do mlečnih izdelkov, brkinskih jabolk, zelenjave, kostanja, umetniških del, unikatnih izdelkov do suhomesnatih izdelkov, različnih olj in čajev.»Vrhunec večera bo potekal v znamenju izbora za kraljico in kralja kostanja, ki v svojem mandatnem letu poskrbita, da se tradicija praznika ohranja in razvija. Sledila bo glasba s plesom. Vsi se trudimo, da bi gostje odšli zadovoljni in se prihodnje leto vrnili,« so še povedali v TD Rodik.