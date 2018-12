Izbor Slovenski avto leta 2019

Finalisti izbora Slovenski avto leta 2019 so (razvrščeni po številu glasov) škoda karoq, volkswagen T-roc, ford focus, kia ceed in volvo XC 40. Tako so odločili glasovi bralcev in poslušalcev vseh sodelujočih medijev, ki so do 18. decembra letos poslali skoraj 24 tisoč glasovnic.



Za slovenski avto leta 2019 ste lahko z dopisnicami oziroma po elektronski poti glasovali v Motoreviji, glasilu AMZS, Delu in nedeljskih Novicah, Dnevniku in Nedeljskem dnevniku, Večeru, reviji Evo, Avto Magazinu, Valu 202 in oddaji Avtomobilnost, na spletnem portalu Planet.Siol.net in avtomobilskem blogu Komotar Minuta. Letos ste lahko izbirali med 26 novimi modeli.



Avtomobil, ki je v glasovanju bralcev in poslušalcev zbral največ točk, bo v finalno glasovanje vstopil s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi in tako vse do petega mesta. Po enakem sistemu bomo pet finalistov ocenili še novinarji sodelujočih medijev in model, ki bo v finalu – potekal bo sredi januarja – zbral največ točk, bo osvojil naslov slovenski avto leta 2019. Takrat bomo opravili tudi žreb nagrajencev med glasovalci v prvem delu izbora.



Vsem, ki ste sodelovali, se iskreno zahvaljujemo.